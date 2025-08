Expertos dan su verdecito

José Borda , analista arbitral que constantemente emite conceptos en su cuenta de X, se refirió a la acción polémica que definió el Santa Fe vs. América. Fue claro: para él, la pelota no salió del terreno.

“No salió el balón. En Santa Fe vs. América, previo al segundo gol, de Yilmar Velásquez, Ángelo llevó el balón por la banda y este transitó sobre la línea, una parte se ve afuera, pero la otra está sobre la línea, no veo que la pase totalmente, para mí NO salió ¿Para ustedes?”, fue el concepto de Borda.