Técnico del Barcelona calienta el clásico contra el Real Madrid: “No me preocupa tanto la situación en la clasificación”

“Estamos bien. Después de la derrota en Milán, no es fácil, pero estamos haciendo las cosas bien. Hemos hablado de lo que queremos hacer en estas dos semanas que nos quedan. Quedan cuatro partidos más por delante y un clásico como el de mañana es un partido muy importante para nosotros. Es importante demostrar de nuevo lo bien que podemos jugar, debemos tener confianza y mostrar esa confianza en lo que queremos hacer. Los jugadores están muy bien”, declaró en rueda de prensa.

Dimayor sopló en contra del ciclón: tomó decisión por disturbios contra el Once Caldas y complicó su situación de cara al descenso

Contexto: Dimayor sopló en contra del ciclón: tomó decisión por disturbios contra el Once Caldas y complicó su situación de cara al descenso

“Si preguntas a los jugadores, a cualquiera de ellos, el clásico es un partido que siempre quieren ganar. Siempre salimos a ganar cualquier partido, no importa lo que ocurra en la clasificación. Nos centramos únicamente en este partido para hacer las cosas bien y darlo todo para conseguir esos tres puntos”, añadió. “El Real Madrid también va a querer ganar. No me preocupa tanto la situación en la clasificación. Queremos ganar, esa es nuestra mentalidad y nuestra actitud. Nos centramos únicamente en este partido, nada más”, expresó.