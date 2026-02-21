Deportes

Técnico del Bayern Múnich tomó decisión de última hora en relación a Lucho Díaz y el juego Bayern Múnich vs. Frankfurt

El Bayern ajustó su alineación y sorprende con el colombiano desde el inicio.

Redacción Deportes
21 de febrero de 2026, 9:04 a. m.
Vincent Kompany confía en Díaz para reforzar el ataque frente a Frankfurt.
Vincent Kompany confía en Díaz para reforzar el ataque frente a Frankfurt. Foto: Getty Images

Este sábado 21 de febrero, el Allianz Arena será escenario de un duelo clave por la Bundesliga: el FC Bayern Múnich se enfrenta al Eintracht Frankfurt, buscando continuar con su buena racha en la liga alemana. Tras sumar dos triunfos consecutivos, los bávaros quieren mantener el impulso y dar un paso más cerca del título, mientras que su rival llega decidido a complicarles la jornada.

El partido tendrá un plus de atención, ya que el líder del torneo, dirigido por Vincent Kompany, se medirá en la próxima fecha con el Borussia Dortmund, su clásico competidor. Por ello, el enfrentamiento de este fin de semana cobra aún más relevancia en la lucha por la cima.

Luis Díaz será protagonista en un equipo con bajas importantes

Entre las novedades, destaca la inclusión del colombiano Luis Díaz como titular. Díaz formará parte del once inicial junto a figuras como Harry Kane, Jamal Musiala y Alphonso Davies. La ausencia más sensible en el Bayern será la de Manuel Neuer, quien quedó fuera por un desgarro reciente, obligando a ajustes en la portería, donde Jonas Urbig estará de titular.

El colombiano Díaz formará parte del once inicial en un duelo donde la portería bávara tendrá cambios.
Luis Díaz será titular junto a figuras como Kane y Musiala, mientras Neuer se pierde el partido por lesión. Foto: @FCBayernEN

El Eintracht Frankfurt, por su parte, llega con la necesidad de sumar puntos tras ubicarse en la séptima posición con 31 unidades, lejos de las plazas europeas y con una temporada decepcionante en la Champions League, donde terminó en los últimos puestos de la fase de grupos.

Director del Bayern Múnich ponderó el juego de Luis Díaz: clave para ser el líder en la Bundesliga

Agente de Prestianni habló sobre las sanciones de la UEFA tras el capítulo de posible racismo contra Vinícius Jr.

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

Supuesto insulto de Prestianni a Vinicius podría cambiar para siempre el fútbol: Fifa estudia drástica decisión

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Pereira vs. Pasto dejó al líder y Llaneros enfrió al Medellín

Directivo de Atlético Nacional contó por qué no regresó Miguel Ángel Borja: “Estuvo en carpeta”

Luis Díaz genera amargo recuerdo en Eintracht Frankfurt: refrescan el baile que le pegó con Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: Luis Díaz será titular en el duelo de este sábado por la Bundesliga

Después de un triplete y dos penales provocados: ¿con cuánto calificaron las aplicaciones a Luis Díaz?

River Plate, líder del ranking que todo equipo desea: superó a Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Manchester United y Real Madrid

Un historial que promete emoción

El historial reciente entre ambos equipos muestra un ligero dominio del Bayern: de los últimos cinco encuentros, los bávaros se impusieron en tres ocasiones, Frankfurt logró una victoria y registraron un empate. Este antecedente anticipa un duelo con ritmo intenso y oportunidades para ambos lados.

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Luis Diaz of FC Bayern Munich celebrates following the team's victory in the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern M�nchen at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Bayern domina el historial reciente con tres victorias de cinco enfrentamientos ante Frankfurt. Foto: Getty Images via AFP

El partido arrancará a las 09:30 ET (08:30 CDMX, 15:30 España), bajo el arbitraje de Tobias Reichel, y se espera que la afición del Allianz Arena disfrute de un enfrentamiento cargado de acción y goles.

