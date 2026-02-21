Este sábado 21 de febrero, el Allianz Arena será escenario de un duelo clave por la Bundesliga: el FC Bayern Múnich se enfrenta al Eintracht Frankfurt, buscando continuar con su buena racha en la liga alemana. Tras sumar dos triunfos consecutivos, los bávaros quieren mantener el impulso y dar un paso más cerca del título, mientras que su rival llega decidido a complicarles la jornada.

El partido tendrá un plus de atención, ya que el líder del torneo, dirigido por Vincent Kompany, se medirá en la próxima fecha con el Borussia Dortmund, su clásico competidor. Por ello, el enfrentamiento de este fin de semana cobra aún más relevancia en la lucha por la cima.

Luis Díaz será protagonista en un equipo con bajas importantes

Entre las novedades, destaca la inclusión del colombiano Luis Díaz como titular. Díaz formará parte del once inicial junto a figuras como Harry Kane, Jamal Musiala y Alphonso Davies. La ausencia más sensible en el Bayern será la de Manuel Neuer, quien quedó fuera por un desgarro reciente, obligando a ajustes en la portería, donde Jonas Urbig estará de titular.

Luis Díaz será titular junto a figuras como Kane y Musiala, mientras Neuer se pierde el partido por lesión. Foto: @FCBayernEN

El Eintracht Frankfurt, por su parte, llega con la necesidad de sumar puntos tras ubicarse en la séptima posición con 31 unidades, lejos de las plazas europeas y con una temporada decepcionante en la Champions League, donde terminó en los últimos puestos de la fase de grupos.

Bayern Múnich vs. Frankfurt: canal y hora para ver a Luis Díaz peleando por la Bundesliga

Un historial que promete emoción

El historial reciente entre ambos equipos muestra un ligero dominio del Bayern: de los últimos cinco encuentros, los bávaros se impusieron en tres ocasiones, Frankfurt logró una victoria y registraron un empate. Este antecedente anticipa un duelo con ritmo intenso y oportunidades para ambos lados.

Bayern domina el historial reciente con tres victorias de cinco enfrentamientos ante Frankfurt. Foto: Getty Images via AFP

El partido arrancará a las 09:30 ET (08:30 CDMX, 15:30 España), bajo el arbitraje de Tobias Reichel, y se espera que la afición del Allianz Arena disfrute de un enfrentamiento cargado de acción y goles.