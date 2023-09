Técnicos de la Liga Betplay no aguantaron más e hicieron fuerte crítica al calendario: ¿qué dijeron?

¿Qué dijeron ambos técnicos respecto al calendario de Liga Betplay?

Por ejemplo, en el caso de Gamero, fue consultado acerca del porqué los suyos no han tenido un rendimiento positivo en las últimas jornadas. A través de la conferencia de prensa, previa al juego ante Bucaramanga, indicó que el escenario no es tan favorable.

“Este equipo no recuperó y no descansó. No se justifica, porque debemos cambiarlo, tanto Millonarios como los equipos que queden campeones a mitad de año. Todos los equipos que quedan campeones en mitad de año no hacen un buen torneo en el siguiente, a excepción de Nacional. (...) Yo quiero suplir esa tarea, entonces yo creo que es uno de los motivos, pero esto no puede dar pie a que se salió campeón”, manifestó el estratega en diálogo ante los medios.