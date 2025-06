Tensión en la final de la Liga BetPlay: integrantes de Medellín y Santa Fe habrían protagonizado una riña en los camerinos

La final de la Liga BetPlay 2025-II, que dejó como campeón a Independiente Santa Fe tras el duelo disputado este domingo 29 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, estuvo marcada no solo por la emoción del título, sino también por un bochornoso episodio que se habría presentado en los camerinos al término del primer tiempo.

Medellín vs. Santa Fe, final Liga Betplay 2025-I | Foto: Colprensa

El periodista de campo del canal oficial detalló: “Finalmente, se fueron a sus camerinos y al salir Bismarks (Santiago) buscó a Aguerre para hablar y calmarlo y eso, mientras que el cuerpo técnico de Santa Fe le preguntaba que por qué no lo amonestaban si todo lo habían visto y había varios testigos. La respuesta del árbitro fue que no había nadie del cuerpo arbitral presente porque aún seguían en campo, y que el cuarto árbitro, que era el más cercano, llegó hasta cuando estaba la policía y no vio nada de lo anterior".