Teófilo Gutiérrez se mete en el debate de la ‘Chaverrinha’ y crea la ‘Teinha’; así es

Desde hace unas semanas una jugada dejó el debate abierto sobre si es necesaria no en el fútbol, si puede estar ligada a una falta de respeto, o si es meramente una provocación al rival sin sentido.

Teo Gutiérrez da su veredicto

Y luego de eso no se hizo inferior, pues aunque no la ha ejecutado, dijo que él tenía su propia jugada con sello personal: “Yo he hecho la ‘Teinha’, tac tac, que piso la bola, la jalo y se la paso al compañero”.