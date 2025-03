Titulares fijos vs. Brasil: estos cuatro jugadores serían inicialistas en Colombia el próximo jueves

Si bien Lorenzo tiene una base de jugadores, no todos llegan a la convocatoria con el ritmo ideal. Por eso, es posible que en el cotejo ante el equipo dirigido por Dorival Junior se presenten algunas variantes en el once titular.

Los fijos son: Camilo Vargas, portero que milita Atlas de México . Desde que David Ospina dejó la titularidad en el combinado patrio, Vargas, quien fue su suplente durante mucho tiempo, tomó el puesto y hasta el momento no lo ha soltado.

Como fijo en el once inicial, también resalta Luis Fernando Díaz Marulanda, del Liverpool, también de Inglaterra. Aunque su momento no es el mejor, en los últimos partidos con el equipo de la ciudad de The Beatles ha sido titular.