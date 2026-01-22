Deportes

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

En pleno comienzo de temporada, a un equipo de la Liga Betplay se le presentó un grave problema y tuvo que cambiar de sede.

William Horacio Perilla Gamboa

23 de enero de 2026, 1:02 a. m.
Ya es común que los equipos del fútbol colombiano busquen sede nueva y dejen las ciudades o municipios que representan. Muchas razones llevan a este tipo de decisiones. Las prioridades de los directivos cambian: se busca una mayor rentabilidad, desacuerdos con entidades departamentales o problemas de infraestructura.

Esto último es lo que sucede en Águilas Doradas, un club que ya es habitual verlo en las competencias de la primera división del fútbol colombiano, que sobre la hora, apenas iniciando una nueva temporada en el FPC, tuvo que enfrentar un serio problema con su sede, que está ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Más exactamente, los problemas están en el estadio Alberto Grisales. Águilas Doradas emitió un comunicado de prensa donde expresó sus preocupaciones por la situación del escenario deportivo y también se conoció la sede nueva. Todo está autorizado por la Dimayor, mientras se solucionan los problemas en Rionegro.

Es decir, que en esta segunda fecha se estrenará un estadio en el fútbol colombiano. La sede elegida para Águilas Doradas nunca había sido utilizada en la primera división. Se recuerdan algunas participaciones del desaparecido Atlético Bello FC en el año 2000 en la B.

Águilas Doradas jugará en la ciudad de Medellín

Tras el inconveniente, Águilas Doradas gestionó rápido y encontró otra sede para hacer de local en la Liga Betplay. Es oficial que el equipo antioqueño jugará en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín. Será inédita la aparición de este escenario deportivo en la primera división.

Estadio Cincuentenario, plaza donde jugará de local Águilas Doradas.
Estadio Cincuentenario, plaza donde jugará de local Águilas Doradas. Foto: Tomada de redes

“Dimayor se permite informar a la opinión pública que el partido entre Águilas Doradas y Deportivo Pasto, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay se disputará en el Estadio Cincuentenario de Medellín”, dice la Dimayor en un comunicado de prensa. Se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 4:00 p. m.

El estadio Cincuentenario recientemente fue utilizado como sede de la Selección Colombia y Antioquia de Rugby 7. Águilas Doradas gestionó con el alcalde Federico Gutiérrez y se pudo encontrar el aval para que se traslade al escenario ubicado en la Comuna 4, en el nororiente de la ciudad.

Cabe recordar que su traslado se hace de manera provisional mientras avanzan las obras en el estadio Alberto Grisales. Al menos por este semestre, Águilas Doradas utilizará el Cincuentenario como sede.

“Medellín abrió sus puertas y brindó una solución oportuna que permite al club iniciar el campeonato profesional en este escenario icónico, cuna de las grandes glorias del fútbol antioqueno”, indicó Águilas en un comunicado.

