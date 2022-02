Tulio Gómez reveló detalles inéditos de un posible nuevo estadio del América

En lo deportivo, al América de Cali se le ha dificultado el inicio de este campeonato con cinco partidos consecutivos sin ganar, lo que vuelve a abrir la puerta a las críticas contra las decisiones del técnico Juan Carlos Osorio.

En lo dirigencial, por el contrario, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, asegura que el equipo ha ido avanzando a paso firme y se encuentra en una situación financiera positiva, teniendo en cuenta la crisis que los llevó hasta la segunda división por falta de flujo de caja antes de su llegada a asumir las riendas y rematar con los dos recientes títulos de Liga BetPlay.

La última victoria de América fue el 30 de enero contra Bucaramanga - Foto: Dimayor

En dicha asamblea con la junta directiva, Gómez deslizó la posibilidad de avanzar en el proyecto del estadio propio con el apoyo de un fondo de inversión internacional. En conversación con el periodista Carlos Arturo Arango, explicó más detalles de la negociación.

“Esta semana escuché algo serio, un fondo de inversión que quiere hacer el estadio. Eso hay que analizarlo por la ubicación y que sea con llave en mano, porque recuerde que para mí el Pascual Guerrero es el mejor del país”, reconoció. “Para mí está mejor que lo compren y lo conviertan en un escenario multieventos”, añadió.

Tulio manifestó que esta es la única negociación cierta que ha existido sobre la construcción de un estadio propio para el América, “lo que haya pasado de ahí para atrás es cháchara”. Hace poco se escuchó una versión sobre una empresa de criptomonedas que se había acercado a la sede del cuadro escarlata, pero desde la dirigencia lo califican como “falso”.

“El que hace el estadio lo financia con la venta de unos palcos y seguramente con eventos; 50 eventos al año, pero no hemos llegado a un acuerdo”, dijo el máximo accionista sin confirmar si son “chinos o cataríes” los que vendrían a hacer una oferta para el proyecto del estadio a las afueras de la ciudad. “Llegaron por intermedio de una persona”, afirmó el dueño del club vallecaucano.

Respecto a las negociaciones, informó que “ya entregaron un bosquejo de como quieren el estadio. Quieren que sea multieventos, a las afueras de la ciudad en la salida a Jamundí o a Yumbo. La salida a Palmira no es adecuado porque por ahí queda el del Deportivo Cali y por Jamundí hay que tener en cuenta que se colapsa el sur y se perjudica a la ciudad. Hay que buscar un sitio que no cause mucho traumatismo, que tenga buenas vías de acceso para el público, etcétera”.

Por ahora, no hay fecha tentativa para la construcción y solo se dará “cuando lleguemos a un acuerdo y busquen la tierra”. En este momento no existe nada concreto, “solo conversaciones y nada más”.

“Yo autoricé que buscaran el fondo para que hagan el estadio. América debe autorizar el lugar donde se vaya a hacer. Es muy importante la ubicación”, sentenció Tulio Gómez. “Vamos a ver porque un estadio vale al rededor de 100 millones de dólares. Lo que yo exigí es que nos lo entreguen llave en mano, no que lo entreguen y le sigan haciendo cosas”, declaró.

Desde la dirigencia acentúan en que “por ahora no hay nada” y es “solo una idea”. Apenas “estamos explorando y el fondo inversor tiene que explorar la viabilidad, el regreso de la inversión. Es una obra muy grande que amerita un estudio muy minucioso”.

Lo cierto es que, de momento, la única preocupación de los directivos es asegurar la llegada de algunos refuerzos más, como un lateral izquierdo, un defensor central y un extremo extranjero que le permita a Osorio tener más herramientas para salir del bache de resultados que los tiene en la casilla 14 del torneo con 9 puntos.