Un gol definió el Lanús vs. Universidad de Chile por Sudamericana: final será contra Mineiro

Atlético Mineiro ya tiene rival en la gran final de la Copa Sudamericana 2025. Este jueves, 30 de octubre, Lanús venció en su estadio por 1-0 a la Universidad de Chile. El global quedó 3-2 a favor del elenco granate.

Así las cosas, Lanús se enfrentará en la gran final de la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro, el 22 de noviembre, en Asunción (Paraguay) con estadio por confirmar.

Video | El gol de Rodrigo Castillo que le dio el pase a Lanús a la final

Se trató de un partido parejo. Ambos equipos se dieron cita en la Provincia de Buenos Aires para acabar con la igualdad que quedó en el juego de ida. Dicho compromiso fue el jueves 23 de octubre, en Chile, y acabó 2-2.

Llegadas, peleas, goles anulados e intervenciones de los dos guardametas eran la tendencia este jueves. No obstante, a los 62′ del segundo tiempo se rompió la paridad y fue a favor de Lanús, cuyo público se hacía sentir en las tribunas.

Marcelino Moreno se escapó desde antes de mitad de cancha, dejó atrás a varios jugadores de la U, y filtró un pase para Rodrigo Castillo. Este último enganchó al portero rival, Gabriel Castellón, y con el arco a merced puso el 1-0 definitivo.

¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Euforia absoluta bajó en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Aunque el granate intentó aumentar la ventaja en los siguientes minutos, y la U de Chile quiso empatar, no encontraron el camino. Ese tanto de Castillo fue definitivo.

Se trató de un partido entre equipos que ya saben lo que es ganar la Copa Sudamericana. U de Chile levantó la otra mitad de la gloria en 2011, mientras Lanús hizo lo propio en 2013. El granate llega a su tercera final, pues en 2020 cayó en la llave definitiva ante Defensa y Justicia.

Si Lanús quiere volver a ganarla, deberá imponerse sobre el siempre complicado Mineiro. El Galo quiere revancha, ya que la herida por perder la final de la Libertadores 2024, ante Botafogo, aún sigue abierta.

Locura de Lanús: pasó a la gran final de la Copa Sudamericana 2025. | Foto: Getty Images

Pelea tras el final del partido entre Lanús y Universidad de Chile

Tan pronto como el juez pitó el final del partido, jugadores de Lanús y la Universidad de Chile se fueron a los golpes. El video se hizo rápidamente viral, empañando el cierre de una llave que se acabó definiendo por un solo gol, pero que tuvo cinco tantos en total.

¡¡SE PICÓ TODO EN LA FORTALEZA!! El árbitro pitó el final en Lanús vs. U. de Chile por las semis de la CONMEBOL #Sudamericana y los jugadores del equipo chileno fueron directamente a buscar a los del Granate...



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025