Maracanazo de Lanús a Fluminense en Sudamericana: resultado se vuelve tendencia en el continente

Lanús dio la sorpresa y ya espera rival en semifinales de Sudamericana.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 3:51 a. m.
Fluminense vs. Lanús por cuartos de final de Copa Sudamericana.
Fluminense vs. Lanús por cuartos de final de Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

Lanús se metió, este martes, 23 de septiembre, en semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Empató 1-1 con Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro, un resultado que hizo valer su triunfo 1-0 de la semana pasada en Buenos Aires.

El partido estuvo marcado por incidentes de violencia entre la policía brasileña e hinchas de Lanús en las tribunas del estadio Maracaná, que retrasaron por cerca de 20 minutos el inicio del segundo tiempo.

Todo tipo de reacciones se han dado respecto a los desmanes en las gradas del mítico estadio Maracaná. La transmisión del partido, a cargo de ESPN, hizo público la repetitiva situación donde la policía brasileña toma drásticas medidas sobre las hinchadas argentinas.

Incidentes en el juego entre Fluminense y Lanús por Sudamericana.
Incidentes en el juego entre Fluminense y Lanús por Sudamericana. | Foto: Izq: X - @locuragranate / Der: Transmisión oficial ESPN.

En el ambiente se sentían más dudas que certezas. Las cámaras enfocaban a José Valenzuela, árbitro del compromiso, esperando para que la situación se normalizara y así poder dar continuidad al juego de cara al segundo tiempo.

El tema de la violencia tuvo varios picos. Por instantes parecía que la situación se calmaba, pero volvían a mostrar peleas. Al final, cuando se desarrolló el juego, no hubo más parón.

La sorpresa se consumó con un gol de Dylan Aquino en el minuto 67 para la visita, con gran asistencia de Marcelino Moreno, quien había sido autor de la diana de la victoria del Granate siete días atrás. El uruguayo Agustín Canobbio había adelantado al Flu en el minuto 20 con un golazo.

Ahora, Lanús espera en semifinales por el ganador de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se define el jueves en Coquimbo (norte de Chile).

Duelo entre Fluminense y Lanús por Copa Sudamericana.
Lanús elimina a Fluminense y avanza en Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images
Contexto: Resultados de ida en cuartos de final de Copa Sudamericana: Once Caldas respira y Fluminense padece

Datos generales del partido

  • Marcador final: Fluminense 1 - 1 Lanús
  • Fecha: 23 de septiembre (vuelta de cuartos de final de Sudamericana)
  • Estadio: Maracaná de Río
  • Alineaciones:

Fluminense: Fábio Deivson Lopes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Renê Rodrigues; Hércules Pereira do Nascimento, Matheus Martinelli, Agustín Canobbio, Luciano Acosta, Kevin Serna; Everaldo. DT: Renato Gaúcho.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez Corbalán, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Diego Agustín Medina, Agustín Cardozo, Alexis Sebastián Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Martes

En Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) - LANÚS (ARG) 1-1 (0-1)

Miércoles

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro (BRA) - Bolívar (BOL) (2-2)

En Manizales: Once Caldas (COL) - Independiente del Valle (ECU) (2-0)

Jueves

En Coquimbo: Universidad de Chile (CHI) - Alianza Lima (PER) (0-0)

*Con información de AFP

