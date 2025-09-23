Suscribirse

Deportes

Pararon el Fluminense vs. Lanús en Sudamericana: videos de los incidentes en las tribunas

Por hechos de violencia, que quedaron en video, el compromiso tuvo demoras.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 2:18 a. m.
Incidentes en el juego entre Fluminense y Lanús por Sudamericana.
Incidentes en el juego entre Fluminense y Lanús por Sudamericana. | Foto: Izq: X - @locuragranate / Der: Transmisión oficial ESPN.

Este martes, 23 de septiembre, Fluminense y Lanús jugaron la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025. Cuando se desarrollaba el duelo, con victoria parcial del Flu 1-0 (global 1-1) se tuvo que detener por incidentes en las tribunas del estadio Maracaná de Río.

La transmisión oficial del evento, a cargo de ESPN, reveló en un primer momento que los desmanes serían por violencia de la policía de Brasil sobre los hinchas de Lanús. Dicen que en el entretiempo del compromiso, los aficionados del granate y la seguridad de ese país tuvieron encontronazos que se alargaron hasta el desarrollo del compromiso.

Jesús Valenzuela, árbitro del partido, tuvo que detener las acciones por varios minutos. Los instantes eran de suspenso total, y más con el antecedente reciente del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

En varias oportunidades parecía que la situación se podía calmar, pero volvían a tener presencia los desmanes. Así, entre idas y vueltas, hasta que Valenzuela vio que la situación se controló, dio continuidad al juego y pitó el arranque del segundo tiempo.

Eso sí, en el mismo ESPN hicieron un llamado, estilo denuncia, sobre el comportamiento de la policía de Brasil con los hinchas argentinos. Sacaron a la luz varios casos donde la autoridad habría tenido abuso sobre simpatizantes de la selección albiceleste, de Boca y otro par de clubes más.

Contexto: Resultados de ida en cuartos de final de Copa Sudamericana: Once Caldas respira y Fluminense padece

Se llegó a hablar de una cancelación del compromiso, pues parecía inestable la situación. Sin embargo, el partidazo siguió su rumbo sin problema alguno.

Duelo entre Fluminense y Lanús por Copa Sudamericana.
Duelo entre Fluminense y Lanús por Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

Kevin Serna, protagonista en el gol de Fluminense

Antes del problema, la tendencia del partido fue el golazo con el que Fluminense se fue adelante en el marcador, sobre Lanús, este martes. La obra fue de Agustín Canobbio, quien sacó una acrobática maniobra para adelantar a los suyos.

Hubo presencia colombiana en el gol de Flu. Kevin Serna actuó como atacante por izquierda y, de hecho, tuvo participación en la pintura Canobbio. El cafetero desbordó por su banda, dejó tirada a la defensa y metió un centro venenoso que culminó instantes después en anotación.

Esta es una de las llaves más apasionantes en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El pasado martes, 16 de septiembre, Lanús ejerció de local y dio el primer golpe: le ganó 1-0 a Fluminense, con gol de Marcelino Moreno, y es ese tanto el que lo tiene con vida de cara al segundo tiempo de la vuelta.

Quien gane, entre Lanús y Fluminense, se enfrentará en semifinales al vencedor entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidenta de México desmiente a Gustavo Petro y asegura que “nunca fui miembro del M-19”

2. Revelan lesión en el Bayern Múnich de Luis Díaz: “Sufrió una rotura fibrilar en los aductores”

3. Walter Mercado: números mágicos para el miércoles, 24 de septiembre; llegaría la fortuna

4. Pararon el Fluminense vs. Lanús en Sudamericana: videos de los incidentes en las tribunas

5. Extesorero de Apartadó confiesa, entre lágrimas, desfalco a esa Alcaldía; autoridades investigan malversación de $70 mil millones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

lanusfluminenseCopa Sudamericana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.