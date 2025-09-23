Pararon el Fluminense vs. Lanús en Sudamericana: videos de los incidentes en las tribunas

Este martes, 23 de septiembre, Fluminense y Lanús jugaron la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025. Cuando se desarrollaba el duelo, con victoria parcial del Flu 1-0 (global 1-1) se tuvo que detener por incidentes en las tribunas del estadio Maracaná de Río.

La transmisión oficial del evento, a cargo de ESPN , reveló en un primer momento que los desmanes serían por violencia de la policía de Brasil sobre los hinchas de Lanús. Dicen que en el entretiempo del compromiso, los aficionados del granate y la seguridad de ese país tuvieron encontronazos que se alargaron hasta el desarrollo del compromiso.

Jesús Valenzuela, árbitro del partido, tuvo que detener las acciones por varios minutos. Los instantes eran de suspenso total, y más con el antecedente reciente del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

En varias oportunidades parecía que la situación se podía calmar, pero volvían a tener presencia los desmanes. Así, entre idas y vueltas, hasta que Valenzuela vio que la situación se controló, dio continuidad al juego y pitó el arranque del segundo tiempo.

Eso sí, en el mismo ESPN hicieron un llamado, estilo denuncia, sobre el comportamiento de la policía de Brasil con los hinchas argentinos. Sacaron a la luz varios casos donde la autoridad habría tenido abuso sobre simpatizantes de la selección albiceleste, de Boca y otro par de clubes más.

Demorado el inicio del segundo tiempo entre Fluminense y Lanús en la Sudamericana ¿El motivo? Incidentes, una vez más, entre la policía de Brasil y los hinchas argentinos.



Se llegó a hablar de una cancelación del compromiso, pues parecía inestable la situación. Sin embargo, el partidazo siguió su rumbo sin problema alguno.

Duelo entre Fluminense y Lanús por Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

Kevin Serna, protagonista en el gol de Fluminense

Antes del problema, la tendencia del partido fue el golazo con el que Fluminense se fue adelante en el marcador, sobre Lanús, este martes. La obra fue de Agustín Canobbio, quien sacó una acrobática maniobra para adelantar a los suyos.

Hubo presencia colombiana en el gol de Flu. Kevin Serna actuó como atacante por izquierda y, de hecho, tuvo participación en la pintura Canobbio. El cafetero desbordó por su banda, dejó tirada a la defensa y metió un centro venenoso que culminó instantes después en anotación.

Esta es una de las llaves más apasionantes en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El pasado martes, 16 de septiembre, Lanús ejerció de local y dio el primer golpe: le ganó 1-0 a Fluminense, con gol de Marcelino Moreno, y es ese tanto el que lo tiene con vida de cara al segundo tiempo de la vuelta.