Resultados de ida en cuartos de final de Copa Sudamericana: Once Caldas respira y Fluminense padece

Este jueves, 18 de agosto, se completaron los partidos de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Once Caldas, único equipo colombiano vivo en torneos Conmebol, se llevó una gran ventaja de cara a la vuelta.

En contraste, uno de los favoritos a quedarse con la copa, Fluminense, cayó en la ida y está destinado a darle vuelta a la situación en casa. El otro club brasileño, Atlético Mineiro, rescató un empate en su dura visita a Bolívar en Bolivia.

Resultados de la ida en cuartos de final de Copa Sudamericana

Martes, 16 de septiembre de 2025

En Buenos Aires: Lanús (ARG) - Fluminense (BRA) 1-0

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

En La Paz: Bolívar (BOL) - Atlético Mineiro (BRA) 2-2

En Quito: Independiente del Valle (ECU) - Once Caldas (COL) 0-2

Jueves, 18 de septiembre de 2025

En Lima: Alianza Lima (PER) - Universidad de Chile (CHI) 0-0

Once Caldas espera sentenciar la llave en Manizales. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Programación para la vuelta de cuartos de final en Copa Sudamericana

Martes, 23 de septiembre de 2025

En Río: Fluminense (BRA) vs. Lanús (ARG) - 7:30 p.m.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro (BRA) vs. Bolívar (BOL) - 5:00 p.m.

En Manizales: Once Caldas (COL) vs. Independiente del Valle (ECU) - 7:30 p.m.

Jueves, 25 de septiembre de 2025

En Coquimbo: U de Chile (CHI) vs. Alianza Lima (PER) - 7:30 p.m.

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.

Alianza Lima y Universidad de Chile cerraron la ida

Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 este jueves, en un intenso partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2025 disputado en Lima. Fue el que dio fin a los enfrentamientos de ida.

El resultado deja la serie completamente abierta de cara a la revancha, el jueves próximo en Chile.

Alianza Lima no pudo aprovechar su condición de local para obtener un resultado favorable en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.

La revancha se jugará el próximo jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad chilena de Coquimbo sin la presencia de hinchas de Universidad de Chile.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

El equipo chileno fue sancionado con catorce partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin su público de sus hinchas por la feroz pelea entre sus hinchas y los del argentino Independiente en partido de octavos jugado en Avellaneda, sur de Buenos Aires, en agosto.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales con el vencedor de la serie entre Lanús y Fluminense.