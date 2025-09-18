Suscribirse

Resultados de ida en cuartos de final de Copa Sudamericana: Once Caldas respira y Fluminense padece

¿Cómo queda Once Caldas de cara a la vuelta? Le contamos.

Redacción Deportes
19 de septiembre de 2025, 3:19 a. m.
Avanzan los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Avanzan los cuartos de final de la Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

Este jueves, 18 de agosto, se completaron los partidos de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Once Caldas, único equipo colombiano vivo en torneos Conmebol, se llevó una gran ventaja de cara a la vuelta.

En contraste, uno de los favoritos a quedarse con la copa, Fluminense, cayó en la ida y está destinado a darle vuelta a la situación en casa. El otro club brasileño, Atlético Mineiro, rescató un empate en su dura visita a Bolívar en Bolivia.

Resultados de la ida en cuartos de final de Copa Sudamericana

Martes, 16 de septiembre de 2025

  • En Buenos Aires: Lanús (ARG) - Fluminense (BRA) 1-0

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

  • En La Paz: Bolívar (BOL) - Atlético Mineiro (BRA) 2-2
  • En Quito: Independiente del Valle (ECU) - Once Caldas (COL) 0-2

Jueves, 18 de septiembre de 2025

  • En Lima: Alianza Lima (PER) - Universidad de Chile (CHI) 0-0
Once Caldas asciende, parcialmente, al décimo puesto.
Once Caldas espera sentenciar la llave en Manizales. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez
Contexto: Temeraria falta a un jugador de Once Caldas condena a Independiente del Valle: dura roja en Sudamericana

Programación para la vuelta de cuartos de final en Copa Sudamericana

Martes, 23 de septiembre de 2025

  • En Río: Fluminense (BRA) vs. Lanús (ARG) - 7:30 p.m.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

  • En Belo Horizonte: Atlético Mineiro (BRA) vs. Bolívar (BOL) - 5:00 p.m.
  • En Manizales: Once Caldas (COL) vs. Independiente del Valle (ECU) - 7:30 p.m.

Jueves, 25 de septiembre de 2025

  • En Coquimbo: U de Chile (CHI) vs. Alianza Lima (PER) - 7:30 p.m.

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano.

Alianza Lima y Universidad de Chile cerraron la ida

Alianza Lima y Universidad de Chile empataron 0-0 este jueves, en un intenso partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2025 disputado en Lima. Fue el que dio fin a los enfrentamientos de ida.

El resultado deja la serie completamente abierta de cara a la revancha, el jueves próximo en Chile.

Alianza Lima no pudo aprovechar su condición de local para obtener un resultado favorable en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.

La revancha se jugará el próximo jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad chilena de Coquimbo sin la presencia de hinchas de Universidad de Chile.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
Alianza Lima vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

El equipo chileno fue sancionado con catorce partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin su público de sus hinchas por la feroz pelea entre sus hinchas y los del argentino Independiente en partido de octavos jugado en Avellaneda, sur de Buenos Aires, en agosto.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales con el vencedor de la serie entre Lanús y Fluminense.

*Con información de AFP

