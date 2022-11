“Un sueño pendiente”, Rafael Santos Borré, delantero de la Selección Colombia sobre el mundial

Mientras 32 seleciones, estre las que están los equipos sudamericanos Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador, están listas para pelear por la Copa del Mundo en Catar, la Selección Colombia tiene un partido amistoso en Estados Unidos con Paraguay.

La Tricolor viene de ganarle 3 a 2 a México y 4 a 1 a Guatemala. Entre los convocados, está un habitual delantero como Rafael Santos Borré.

“Siempre es importante seguir viniendo acá, la verdad es un orgullo muy grande, nos venimos preparando bien, vamos a enfrentar a un rival que lo vamos a tener en Eliminatorias y Copa América y eso va a ser muy bueno para mirar cómo estamos y empezar este proceso con el nuevo cuerpo técnico, con el cual nos venimos sintiendo cómodos con el trabajo que venimos realizando”, dijo el atacante.

El entrenador argentino confía en el arriete de Barranquilla, pese a no tener su mejor temporada en el Eintracht Fráncfort de la Bundesliga con 400 minutos sumados y un solo gol anotado.

“En lo personal, vengo entrenándome mucho para estar con la Selección, para estar al cien por ciento. En el último tiempo no he tenido la cantidad de minutos que he querido, pero me siento bien y preparado, con ganas de aportarle al grupo”, afirmó.

De los anteriores llamados, varias son las novedades en esta lista de la Tricolor, como José Luis Chunga, Eduard Atuestas, John Arias, Juan Fernando Quintero, Diego Valoyes y Santiago Moreno.

Sin llamado a este amistoso, que no es en fecha FIFA, se quedaron Camilo Vargas, Álvaro Montero, Stefan Medina, Andrés Llinás, Steven Alzate, Yairo Moreno, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Yaser Asprilla, Luis Díaz, Luis Sinisterra y Óscar Estupiñán.

“Lo que ha venido implementando el profe es un poco eso, tener esa mezcla entre jugadores jóvenes y de experiencia para que nos ayuden a tener el conocimiento y el talento que tienen algunos jugadores con su trayectoria y a sumarle esa juventud y ganas de querer mostrarse de los jugadores nuevos, eso nos puede beneficiar mucho”, apuntó.

Aunque estos amistosos podrían definir su lugar en la Selección en la que suma 9 amistosos, Borré no oculta la sensación de tristeza por no estar en Catar y el deseo que un sudamericano regrese la copa al continente.

“No tengo un equipo especial, pero sí me gustaría que algún sudamericano se quedara con el torneo, ojalá se pueda dar así. Es una sensación difícil de expresar o poder compartir, pero creo que ahora depende de nosotros poder estar en la siguiente Copa Mundo. Desde este momento, debemos empezar a pensar en lo que viene. El Mundial es un sueño que tengo pendiente”, finalizó.

El equipo nacional entrenó por primera vez con los 21 jugadores convocados y tuvo una jornada de doble trabajo. En la mañana, los dirigidos por Néstor Lorenzo realizaron trabajos físicos de intensidad, finalizado por un trabajo táctico puesto a práctica ante juveniles del Inter de Miami.

📸 ¡Entrenamiento!



Miércoles de trabajo de nuestra Selección Colombia en Estados Unidos 🇺🇸#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/FsEP2fNMgl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 16, 2022

En la tarde, antes del inicio de la jornada de trabajo, Rafael Santos Borré y el lateral izquierdo Johan Mojica atendieron a los medios de comunicación de manera presencial. Posteriormente, el equipo trabajó en jugadas de transición de defensa a ataque.

Este jueves la Selección Colombia tendrá una nueva sesión de entrenamiento en horas de la mañana en el Complejo Deportivo del Inter de Miami.

El seleccionado nacional se medirá ante el equipo Guaraní el próximo sábado 19 de noviembre en Fort Lauderdale, Estados Unidos, a las 8:00 p. m., hora colombiana.