“Un tipo de clase mundial”: James Rodríguez hace alucinar a sus nuevos compañeros con su arribo a São Paulo

Alexandre Pato, delantero de São Paulo, habló de la llegada del colombiano James Rodríguez a su equipo, destacando además la actuación y el aporte del volante en el club.

James Rodríguez ya se encuentra en Brasil. Después de muchos rumores respecto a lo que sería su nuevo equipo, por fin el colombiano fue oficializado en estos días, en los que además vistió orgulloso su nueva piel con el club brasileño.

Estremecidos con la llegada del jugador, los cariocas han expresado sus expectativas del colombiano de cara a la temporada del Brasileirao, la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil, en donde esperan que inicie pisando fuerte y haciendo historia.

Todo pasó tras el empate con igualdad a cero contra Bahía, cuando el atacante Alexandre Pato, referente del São Paulo, se refirió en una entrevista con Premiere respecto a la llegada de su nuevo compañero en el terreno de juego.

James Rodríguez está a punto de firmar con su nuevo equipo. | Foto: Diego Pineda

“James Rodríguez es un tipo de clase mundial. Es una muy buena llegada, da un empujón extra para el grupo y para la afición. Si tiene las condiciones para jugar, marcará mucha diferencia. Estamos esperándolo. Será un gran referente para el grupo. Tiene la capacidad de hacer lo que mejor sabe hacer. También haremos lo mejor por él”, afirmó.

Aunque ya se le ha visto en Brasil finalizando los detalles de su contratación, se espera que en los próximos días inicie entrenamientos con Dorival Junior, en los que deportivamente tendrá su primera cercanía con Pato, quien además completó sus primeros tres partidos y un gol tras unirse en mayo al equipo.

Además, respecto a otro de los compañeros de James Rodríguez, Lucas Moura, quien recientemente fue anunciado como refuerzo del equipo: “Le hablé, le he hablado. Espero que tome la mejor decisión, pero también sé que no es fácil, no es solo fútbol. Si puede y todo sale bien, sería muy bienvenido. Es un gran jugador y aportará mucho”, concluyó.

¿Cuándo debuta James Rodríguez en São Paulo?

Es posible que el colombiano se adapte rápido a su nuevo club, por lo que podría disputar su primer encuentro el próximo fin de semana en el duelo de São Paulo contra Atlético Mineiro, de lo contrario, el siguiente partido sería contra San Lorenzo en la Copa Sudamericana. Luego de estos encuentros, São Paulo se verá ante Flamengo en el Maracaná el 13 de agosto.

James Rodriguez (10) of Al Rayyan reacts during the Amir Cup quarter final between Al Rayyan and Al Wakrah at the Jassim Bin Hamad Stadium in Doha, Qatar on 5 March 2022. (Photo by Simon Holmes/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

Opiniones divididas

Aunque no ha debutado oficialmente, el mediocampista cafetero ya enfrenta sus primeras polémicas en el gigante suramericano, puesto que varios periodistas locales no están de acuerdo con su llegada al São Paulo.

Algunos comentaristas, incluso, han sacado a relucir las múltiples lesiones que ha sufrido James desde que salió del Real Madrid la primera vez, por lo cual califican de riesgoso su fichaje. Además, recordaron la forma en la que se marchó de los últimos equipos en los que jugó.

“El São Paulo va a contratar a un jugador que técnicamente no tiene nada que discutir, pero su repertorio está lleno de lesiones. Va a ser el Renato Augusto de São Paulo, obviamente. Renato Augusto esta semana está en el levántense; yo soy una de las personas que más elogia a Renato, pero solo juega al fútbol en 2023 porque es muy profesional”, expresó Mauro Cezar Pereira, columnista de la Gazeta Do Povo.

James Rodriguez of Al Rayyan reacts during the Amir Cup final football match between Al-Sadd and Al-Rayyan at the Al-Thumama Stadium in Doha, capital of Qatar, Oct. 22, 2021. (Photo by Nikku/Xinhua via Getty Images) | Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima