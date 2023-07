¿Van por Juan Fernando Quintero? Presidente del Medellín da sorpresiva respuesta sobre el fichaje del ‘10′

Un par de semanas después de firmar su salida, Quintero sigue a la espera de ofertas para definir su futuro. En Colombia parece prácticamente imposible pagarle un salario similar al que ganaba en Junior, no obstante, hay hinchas soñadores que se imaginan la posibilidad de volver a verlo con los colores de Independiente Medellín, el equipo que le sirvió como trampolín para llegar a River Plate y volver a la Selección Colombia antes del Mundial de Rusia 2018.

Juanfer se ha declarado hincha fervoroso del ‘Poderoso’ y tiene comunicación constante con Raúl Giraldo, su máximo accionista, lo que no implica que estén hablando para concretar su regreso.

Daniel Ossa, presidente del DIM, dejó claro en Radio Múnera que no hay ninguna negociación en curso más allá de los rumores. “No, muy amigo de la casa, pero no para Independiente Medellín”, dijo de manera tajante.