Hinchas del Medellín se hacen virales tras insólita reacción al ser ‘pillados’ por la ‘kiss cam’ del estadio

Medellín agudiza la crisis de Junior

De esta manera, el técnico Alfredo Arias consiguió su primera victoria al frente del DIM. “Llegamos y en la misma semana hubo que competir con San Lorenzo. Hoy hace 12 días de ese partido y jugamos 4, incluido el viaje a Argentina. Prácticamente no hemos entrenado. Y yo soy entrenador. A mí me gusta ser entrenador y no he podido entrenar”, explicó el exPeñarol.