Video | El gesto del ‘Bolillo’ Gómez que incendió a la hinchada de Junior

Las críticas a Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez

Es más, la única respuesta donde se extendió fue en la de su continuidad. “La presión la he manejado toda la vida, tuve presión con las selecciones en todos los países, acá la presión es igual, piden la cabeza en dos partidos. Cogimos a un Junior 20, en 12 partidos hicimos 22 puntos y casi entramos al octogonal. Ya yo no me pongo a pensar en eso, las decisiones las toman los dueños, no lo que se pueda hablar por ahí en la calle”, dijo el orientador.