Vergüenza: Así fue como hinchas colombianos se colaron por túneles de ventilación del Hard Rock Stadium

Mientras unos aprovechaban el desorden para colarse por donde pudieran, otras imágenes de aficionados devastados por no poder ingresar al estadio han sido lamentables, dejándolos a la deriva por no poder ingresar a la final de la Copa América.

Hinchas intentan entrar a las malas al estadio Hard Rock (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP