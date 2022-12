Video | ‘Dibu’ Martínez lo volvió a hacer: así fue su intimidación a los franceses en los penales

Damián Emiliano Martínez, nacido en Mar del Plata, Argentina, pasó a sus 30 años a la historia de la selección Argentina por ser el portero que salvó de la catástrofe a su país en el minuto 123 de la final mundialista ante Francia y posteriormente en los penales, ayudó con atajar uno, además, de persuadir en otro al cobrador para que mandara el balón fuera de los tres palos. Sumado a esta actuación memorable en el juego decisivo, estuvo inmenso también ante Australia en octavos de final y Holanda en la fase de cuartos de final en donde también dio lo mejor de sí desde los once pasos.

Cabe recordar que hace cuatro años cuando la ‘albiceleste’ cayó derrotada ante el mismo rival del más reciente domingo, el ‘Dibu’ estuvo presente y prometió a sus familiares más cercanos que en la siguiente cita orbital estaría con el plantel para aportar a su país.

Dicha promesa se cumplió desde la Copa América de 2021, en donde se consagró campeón y fue conocido por el mundo entero al verse sus buenas condiciones para tapar penales.

El país que más lo sufrió fue Colombia, cuando este se acercaba a los jugadores para decirles “mira que te como, te conozco” y eso, indició en parte para que Yerry Mina, Davinson Sánchez y Edwin Cardona fallaran en esa tanda.

Así las cosas y con ese buen expediente, su forma de actuar no la iba a cambiar para la final ante Francia en el ambiente que más se siente cómodo. Ante Mbappé tuvo un duelo aparte, ya que el jugador del PSG le cobró tres penales en toda la final y en todos logró marcarle, sin embargo, su confianza para esos momentos de tensión es grande.

“Hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado como este. No tengo palabras”, confesaba emocionado el arquero de la albiceleste.

El plan fue tal cual lo hizo enfrentando a la Tricolor en esa recordada definición. Ante el momento de tensión que significa patear un penal, se acercaba a sus rivales, buscaba hablarles antes de la ejecución para que ellos perdieran concentración y sintieran que su oponente en el arco les podía dañar el cobro. El duelo con Mbappé lo perdió por poco, ante Coman al que fue a molestarle antes de patear sí lo intimidó y fue su gran última atajada en las definiciones, ya que para el tercer cobro que hizo Tchouaméni el argentino no tocó el balón pero sí se tiró hacia el lado correcto y acompañó que este se fuera por el lado derecho.

Ante el volante del Real Madrid, Martínez tuvo una de esas actuaciones que no le agradan a algunos aficionados, ya que tomó el balón cuando el pateador caminaba hacia la ejecución y lo tiró lejos, para que este mismo pudiera lanzarlo lejos y poder cobrar. Luego ante Kolo Muani también quiso hacer lo mismo, pero ahí entró la furia del juez polaco Marciniak que lo frenó en seco con un soberbio regaño y la imposición de la tarjeta amarilla.

Finalmente, su manera de jugar imperó así no sea la más limpia de todas y el vital ‘23′ de Argentina, analizó así el triunfo de los suyos. “Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podía haber atajado el primero también, me tiré mal, pero después hice todo bien”.

En el momento de dedicatorias, el arquero apuntó “a mi familia, a mi nene”. Y recordó: “Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven, muy chico, a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos”.