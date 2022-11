Video | ‘Kun’ Agüero sufrió fiesta de hinchas brasileños en medio de su viaje a Qatar 2022

La selección Argentina va a la Copa del Mundo Qatar 2022 con la ilusión intacta de gritar campeón, rompiendo, de ser así, una racha desde Corea y Japón 2002 sin títulos para los sudamericanos y una de 36 años para la albiceleste, que ve en su figura máxima, Lionel Messi, quien pueda llevarlos a dicha consagración junto a una generación renovada del equipo sudamericano que ha encontrado ya la gloria en la Copa América y la Copa de Campeones (Conmebol-Uefa).

Ahora, el peldaño siguiente será ser campeones del torneo más importante del mundo, ese del cual no podrá hacer parte Sergio ‘Kun’ Agüero, excompañero del ‘10′ en los procesos de Argentina, pero que en meses pasados tuvo que retirarse del fútbol profesional por complicaciones en su estado de salud. Sin embargo, a pesar de no poder estar en cancha, el de ex Manchester City va con su seleccionado a muerte y este jueves tomó rumbo a Qatar.

Para infortunio de él, su viaje hacia Oriente Medio no fue como lo esperaba y tuvo que sufrir más de la cuenta. Los culpables de generarle alguna incomodidad al ‘Kun’ fueron un grupo de hinchas brasileños, quienes al ingreso al avión que compartían con el argentino coreaban canciones de la canarinha, escena sumamente jocosa por la rivalidad eterna entre Argentina y Brasil que el exfutbolista tituló resignado: “todo el viaje así”, a lo que se le agregan sus gestos de incomodidad por la situación vivida.

Argentina, cambios de última hora

Contratiempos para Lionel Scaloni nada más llegar a Qatar: el seleccionador argentino decidió este jueves hacer cambios en su lista de convocados mundialista por las bajas por lesión de dos de sus hombres, Joaquín Correa y Nico González.

Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Thiago Almada (Atlanta United) fueron convocados para ocupar esas dos plazas que acababan de quedar vacantes para completar los veintiséis elegidos.

“El jugador Joaquín Correa será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas”, explicó la AFA en un mensaje en Twitter, aunque poco después escribió otro en el que se anunciaba ya el nombre de Thiago Almada, de 21 años.

#SelecciónMayor Parte médico de los jugadores Nicolás González y Joaquín Correa.



📝 https://t.co/z9qMwrf706 pic.twitter.com/d6CbqOYF7q — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 17, 2022

El ‘Tucu’ Correa, del Inter de Milán, habría terminado con dolor en una de sus piernas el amistoso ganado 5-0 el miércoles por la Albiceleste en Emiratos Árabes Unidos, aunque la AFA no precisó la naturaleza del problema.

No había jugado en el partido en Abu Dabi ante los emiratíes el mediocampista Nico González, que arrastraba problemas musculares, que se habrían agravado en el entrenamiento de este jueves.

“Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT (cuerpo técnico) de Argentina convoca a Ángel Correa”, dijo la AFA en Twitter, casi una hora antes de comunicar oficialmente la baja de Joaquín Correa.

El nombre de Nicolás González, de la Fiorentina italiana, había entrado especialmente en las últimas horas en la ruleta de especulaciones de la prensa por los problemas musculares que arrastraba, después de que el seleccionador Lionel Scaloni advirtiera el miércoles tras la victoria en Abu Dabi que “hay jugadores que no están al cien por ciento” y que existía la “posibilidad” de realizar cambios en la lista.

Jugadores de la Selección de Argentina previo al duelo amistoso contra Emiratos Árabes Unidos. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Las selecciones clasificadas al Mundial pueden modificar su lista de 26 convocados hasta un día antes de su debut en el torneo, que en el caso de Argentina será el martes 22 frente a Arabia Saudita.

Argentina llegó a Catar para jugar el Mundial en la noche del miércoles al jueves, unas horas después de su victoria en Emiratos Árabes Unidos.

El cuadro comandado por Messi volverá a entrenar el viernes en su ‘cuartel general’ en Doha, aunque entonces con una sesión abierta en sus quince primeros minutos a la prensa.