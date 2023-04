Video | La novedosa tecnología que usa Junior para recuperar a Juan Fernando Quintero de su lesión

El volante no ve acción con el cuadro tiburón desde el mes de marzo.

Junior de Barranquilla ha recuperado la memoria ganadora en la Liga Betplay con varios partidos en línea sumando de a tres. El conjunto barranquillero paso de estar en el infierno en las últimas casillas a meterse seriamente en la pelea por los ocho mejores.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez ha sido el artífice principal de la gran remontada de Junior en este campeonato. Tanto así que incluso se le ha aplaudido por consolidar una idea de juego sin una de sus mejores estrellas, como lo es Juan Fernando Quintero, jugador que ha estado ausente desde el mes de marzo por una lesión.

Junior se hizo fuerte en casa y triunfó para meterse en los ocho. - Foto: Dimayor

Ahora, el cuadro de la capital del Atlántico se alista para su visita de este jueves al Deportivo Cali, equipo que está urgido de puntos para alejarse de la zona del descenso. Lastimosamente, en la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2023 se cumplirá un nuevo partido sin que Juan Fernando Quintero figure dentro de los convocados del equipo rojiblanco.

“No, todavía no van a ser convocados Juan Fernando Quintero ni Sebastián Viera para el partido ante Cali”, así lo manifestó el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez en conversación con Zona Libre De Humo.

Con este juego se completarán nueve partidos sin la participación de Quintero con el equipo tiburón. Todo indica que su regreso está próximo a darse, pero al parecer no quieren arriesgarlo para que esté al 100 % cuando reciba el alta médica definitiva.

Juan Fernando Quintero lamentándose tras la eliminación de Junior. - Foto: AFP

Con alta tecnología, el 10 busca volver

Ha sido tanta la ansiedad por ver a Quintero en la cancha del Metropolitano, que el club ha empleado una novedosa tecnología por medio de una banda gravitacional que ayuda a que el deportista se rehabilite rápidamente y pueda volver a las canchas.

“Esperemos sea lo más rápido posible. No me atrevería a decir fecha, yo solo quiero estar al 100 % para ayudar al equipo (…) Sabemos que el deporte cada día va más en avance y es importante recuperase en una máquina de estas. Me sentía en el espacio”, dijo Quintero tras probar esta herramienta.

El galeno Juan Gabriel Reátiga, médico especialista en ortopedia, reveló detalles de esta novedosa máquina que ayuda al volante. “La banda antigravitacional es una trotadora en la cual el paciente entra y se mete en una especie de bolsa, que queda totalmente hermética, y se llena de aire. Así el paciente solo va a recibir un porcentaje de su peso corporal”, comentó.

“Poco a poco vamos cargando un poco más el peso (…) Esta banda se utiliza con astronautas, para pacientes de alto rendimiento y también en pacientes obesos que están iniciando un proceso de reacondicionamiento físico”, confirmó el galeno.

🦈💪🔥 ¡JUANFER SIGUE PREPARÁNDOSE PARA SU REGRESO!

En Movid (centro de terapia física y rehabilitación de alta complejidad) nuestro 1️⃣0️⃣ está poniéndose a punto para volver con todo su fútbol a deleitar a la afición Tiburona. pic.twitter.com/WhOg3FA6B8 — Junior FC (@JuniorClubSA) April 24, 2023

Por lo pronto, el Junior se alista para el duelo crucial de este jueves ante Deportivo Cali en condición de visitante. Los tiburones buscan tres puntos que los mantengan en los ochos mejores y de paso acercarse al tiquete de la siguiente ronda, el cual hasta el momento solo ha logrado conseguir el club Águilas Doradas.

Edwin Herrera peleando un balón con Alfonzo. - Foto: DIMAYOR

Así está la tabla de posiciones

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

Águilas Doradas - 32 puntos (6 DG) Millonarios - 26 puntos (9) Boyacá Chicó - 26 puntos (6) América de Cali - 25 puntos (6) Alianza Petrolera - 24 puntos (8 DG) Deportivo Pasto - 23 puntos (-2) Independiente Medellín - 22 puntos (3) Junior - 21 puntos (0) Independiente Santa Fe - 20 puntos (-1) Atlético Nacional - 19 puntos (4) Deportes Tolima - 19 puntos (-1) La Equidad - 18 puntos (0) Envigado - 18 puntos (-1) Deportivo Pereira - 17 puntos (-1) Jaguares - 15 puntos (-4) Deportivo Cali - 15 puntos (-6) Atlético Huila - 15 puntos (-6) Unión Magdalena - 14 puntos (-6) Bucaramanga - 13 puntos (-6) Once Caldas - 12 puntos (-8)

*Cabe recordar que los primeros ocho clasifican a los cuadrangulares semifinales.