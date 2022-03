Video | La súplica de Leonel Álvarez para dirigir a Atlético Nacional

Indudablemente, Atlético Nacional es centro de atención durante las últimas semanas. Desde la salida de su extécnico Alejandro Restrepo, pasando por la eliminación en la Copa Libertadores y la victoria en el último clásico de la ciudad de Medellín, el equipo verde sigue llamando la atención porqué aún no logra consolidar un nombre para su banquillo técnico que, aunque parezca una tarea sencilla, porque muchos estrategas quisieran el puesto, las directivas del club han decidido ser prudentes para traer al indicado, en la búsqueda de salir del momento deportivo que se califica como regular para el cuadro paisa.

En medio del caos, Nacional se quedó con el clásico antioqueño al imponerse al Medellín con las dos anotaciones de Juan Cabal (69) y Daniel Mantilla (73). Con esa victoria, el conjunto ‘verdolaga’ llegó parcialmente en la segunda casilla de la Liga BetPlay I-2022, mientras que el poderoso quedó en la sexta posición con 15 unidades.

La fecha 10 del Torneo Apertura siguió este lunes con el partido de Cortuluá ante Deportes Tolima, que terminó ganando el cuadro visitante por 1-2. La clausura de la fecha, este martes, dejó la victoria 2-1 de Envigado frente a Águilas Doradas (equipo que dirige Leonel Álvarez) y el duelo entre Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto, con victoria 1-0 para los de Montería.

Pasando lo deportivo, para ingresar nuevamente en el tema de la dirección técnica del equipo verde, durante la tarde de este martes 8 de marzo, el técnico de uno de los equipos en disputa en el cierre de la jornada, se refirió a la posibilidad de dirigir a Nacional. Se trata de Leonel Álvarez, exjugador de la institución que se ha pronunciado sobre el tema en particular, haciendo un cierto reclamo a las directivas del equipo verde, por no ser tenido en cuenta en la lista de candidatos, aun cuando versiones extraoficiales apuntan que su nombre sería bien recibido en el equipo.

En la conversación con el medio Paisa Deportes, el exjugador y técnico de la Selección Colombia expresó: “Con mucha alegría porque uno suena, pero nunca se me ha acercado nadie. No sé qué pecado tan grave cometí para que yo sea el único que no pueda llegar a Nacional. Me encantaría, claro que sí. Yo soy profesional, vivo de esto”.

Y es que desde hace días han sonado varios candidatos para asumir el cargo de técnico. Uno de ellos, con bagaje internacional y reciente paso por el Real Madrid de España, se suma a la baraja de Alfredo Arias, Hernán Torres, Alberto Gamero, Lucas Pusineri, Hárold Rivera y Oceano da Cruz.

Se trata de Santiago Solari, recién despedido del cargo en el América de México y que según versiones de medios en Antioquia, entraría en la puja por el cargo. El argentino tiene como paso más importante en su carrera el haber sido técnico del Real Madrid, en donde alcanzó el título del Mundial de Clubes 2018.

Pusineri admitió contactos con Nacional 👀



El DT argentino aseguró en Blu Radio que es una de las opciones para llegar al equipo Verdolaga, pero que la decisión final la tienen las directivas de la institución 😮



¿Cómo ven esta posibilidad? pic.twitter.com/OKnPbqoWBG — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) March 3, 2022

Sin embargo, es Lucas Pusineri el que parece tener una ventaja sobre el resto. Durante la tarde del pasado jueves (3 de marzo), Pusineri tuvo la oportunidad de conversar con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, donde fue sincero sobre el panorama que se presenta para las negociaciones y aceptó que su nombre es parte de los candidatos para quedarse con el cargo.

“Estoy a la expectativa de todas las cosas que se vienen conversando. Sí, estoy en la baraja de candidatos posibles para la conducción técnica de Atlético Nacional, eso me pone contento y habla de la buena imagen que he dejado en los clubes en los que he estado. Eso para mí es muy bueno, porque sigo con posibilidades de estar en clubes importantes”, sentenció Pusineri.

El argentino también dio a conocer que aún no hay tiempos específicos para que el proceso llegue a una formalidad; por ahora, ve con ilusión el interés de un equipo histórico del fútbol colombiano que lo tenga en cuenta para tomar las riendas en el banquillo técnico.