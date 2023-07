Video: Lionel Messi debutó con espectacular golazo de tiro libre; fue el héroe del Inter de Miami

Este viernes, Lionel Messi debutó por lo alto con el Inter de Miami, su nuevo reto como profesional. El argentino, que acaparó todas las miradas en su debut, brilló en el duelo por la Leagues Cup al marcar un espectacular golazo que de paso le dio el triunfo a su equipo ante el Cruz Azul de los colombianos Cambindo y Castaño.

El atacante ingresó al minuto 53 del partido y desde un inicio se hizo sentir con su juego hábil dentro del terreno de juego. El 10 del Inter incluso tuvo varias acciones de gol que para mala fortuna no terminaron adentro del arco contrario.

No obstante, Messi no se iría vacío en su debut oficial con el equipo estadounidense, pues sobre el minuto 95 de juego, el astro argentino sacó de su galera un espectacular remate de tiro libre que no pudo atajar el portero rival y así darle el 2-1 definitivo a los suyos.

Los aficionados alucinaron con el cobro del argentino que también celebró a rabiar su primera anotación en el fútbol de los Estados Unidos.

“Tenía que marcar”

Después de anotar el memorable gol decisivo en el descuento de tiro libre, Lionel Messi expresó su alegría por debutar este viernes en el Inter Miami con una victoria 2-1 ante Cruz Azul en el arranque de la Leagues Cup.

“Es una alegría enorme conseguir este primer triunfo después de cómo venimos en la liga”, afirmó la estrella argentina, que inicia su primera aventura fuera del fútbol europeo en un equipo que ocupa la última plaza de la MLS.

“Es importante empezar a ganar, más allá de que (la Leagues Cup) es otro campeonato, para la confianza es muy bueno conseguir victorias”, subrayó el capitán albiceleste en declaraciones a Apple TV+.

Lionel Messi y su gol con Inter de Miami | Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

Tras ser objeto de falta en el borde del área, Messi colocó la pelota y lanzó uno de sus célebres libre directos que pasó por encima de la barrera y entró directo por la escuadra cuando el reloj marcaba el minuto 90+4.

“Sabía que tenía que marcar, era la última jugada del partido”, recordó Messi. “Quería marcar para no llegar a los penales. Era muy importante para nosotros conseguir esta victoria”.

“Lo intenté como lo hago siempre. Tuve la suerte de que pasó, que fue al arco, que el arquero no llegó y fue gol”, describió.

Jul 21, 2023; Fort Lauderdale, FL, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) dribbles the ball against Cruz Azul during the second half at DRV PNK Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports | Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

El gol de la nueva superestrella del fútbol en Estados Unidos acabó con una racha de 11 partidos sin ganar del Inter, franquicia que ocupa la última plaza de la temporada de la MLS.

La Leagues Cup, que por primera vez disputan los 47 equipos de la MLS y la liga mexicana, es una gran oportunidad para Messi de pelear por un título después de dar por cerrada sus etapas en el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

“Estoy muy contento de estar acá”, reiteró Messi. “Este es el lugar que elegimos con mi familia y estamos muy felices de haberlo elegido”.

“Queríamos comenzar así dándole una victoria a esta gente”, dijo el astro agradeciendo el recibimiento que le brindaron los 20.000 aficionados del Inter Miami.