Video | Lionel Scaloni ‘explotó’ con periodista por lanzarle extensa pregunta; así fue el incómodo momento

La Selección Argentina cada vez juega mejor. El hecho de ser campeón del Mundial, sin duda, no llevó a que mermara su rendimiento para las competiciones venideras; todo lo contrario, pues el onceno albiceleste sigue ganando y conserva un largo invicto, el cual llena de ambición y orgullo a Lionel Scaloni y a sus dirigidos.

En este caso, la famosa Scaloneta no comió de la altura de La Paz en Bolivia y derrotó 0-3 al elenco del altiplano. Los goles fueron de Enzo Fernández al minuto (’) 31, Nicolás Tagliafico a los 42′ y, para cerrar con broche de oro, Nicolás González selló la imponente goleada sobre los 83′.

Y no fue solo por los goles. El que parecía ahogado era el cuadro local, puesto que la albiceleste tuvo las opciones más claras de gol y tuvo la esférica durante la mayor parte del tiempo. En definitiva, un triunfo con pie derecho para el vigente campeón del mundo.

La extensa pregunta que incomodó a Lionel Scaloni, técnico de Argentina

Pero eso sí, el técnico Scaloni no ocultó su enojo con un periodista que lo interrogó en la conferencia de prensa, posterior a esa victoria de oro para los argentinos en medio de los 3.625 metros sobre el nivel del mar de La Paz. Este fue el punto en que se basó el comunicador para hacerle el cuestionamiento.

“Argentina se lleva la victoria de la altura . ¿ Cuál es la postura de Lionel Scaloni acerca de la altura, un tema que es muy criticado por extranjeros y periodistas argentinos, que dicen que acá uno se puede morir. Cuál es la postura, que justamente maneja Scaloni si realmente es así. Hoy demuestran lo contrario, se llevan la victoria y hoy pueden ganar. ¿Cuál es la postura suya y, no sé si de los argentinos? ¿Qué le ha parecido la altura, profesor, que es un tema de verdad...”, fue lo que expresó el periodista en la atención a medios, hasta que Scaloni tuvo que frenarlo en seco.

“Qué larga, ¿no? La pregunta es muy larga. Ya la entendí. Bueno, tiene su dificultad la altura, pero no somos los primeros en ganar. Han ganado muchos acá y han perdido mucho. Tiene sus dificultades y ya está, no quiero entrar en problemas o debates. Es evidente que tiene la dificultad, así como hay otras canchas que tienen otra dificultad. No hay otra cosa que quiero decir y aclarar”, manifestó Scaloni en su atención a medios.