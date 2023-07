Video: Luis Díaz derrocha calidad y celebra su primer gol de la pretemporada con Liverpool

Luis Díaz se reportó en las redes este lunes en el segundo amistoso del Liverpool en Alemania. El colombiano salió una vez más en el once titular y respondió a la confianza del cuerpo técnico con un golazo que da muestra de su capacidad para ser desequilibrante en los últimos metros.

De paso, Lucho también se sacó la ‘espinita’ de no haber marcado el miércoles pasado ante Karlsruher (2-4) y demostró que está recuperando su mejor estado de forma para el debut por Premier League a mediados de agosto.

What a goal from Luis Diaz 🔥 pic.twitter.com/xImn7joMSm

Luis Díaz abrió el marcador frente a Greuther Fürth | Foto: Liverpool FC via Getty Images

De regreso en Alemania, arrancando la segunda semana de agosto, los dirigidos por Jurgen Klopp tendrán un último examen frente al Darmstadt, que servirá para probar el once titular que saltará al campo para el debut en Stamford Bridge enfrentando a Chelsea el 13 de agosto.

Luis Díaz, en velocidad durante el partido ante Greuther Fürth en Alemania. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Liverpool se niega a vender a Luis Díaz

Luis Díaz es parte importante de la nómina dirigida por Jürgen Klopp | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Pero con el guajiro no pasará lo mismo, o al menos no a cambio de 50 millones. De acuerdo al periodista Felipe Sierra, en colaboración con Paul Joyce, miembro de The Times en Inglaterra, en el Liverpool rechazan cualquier posibilidad de dejar salir a Luis Díaz en este mercado de pases.