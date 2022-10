Video | Mariana Pajón alentó a la Selección Colombia femenina Sub-17 de cara a la gran final

Sin duda alguna, con el pasar de las horas y a medida que se acerca la hora cero para la Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial de la India, el país se envuelve en ese gozo que representa tener por ver por primera vez en la historia a un equipo nacional en la final de un torneo de esta magnitud.

Las personas del común, a la par de todos los sectores del país y, por supuesto, deportistas que ya saben lo que es la gloria mundial, empiezan a enviar las mejores energías al grupo liderado por el profesor Carlos Paniagua para lo que será, sin duda y hasta el momento, el partido más importante de sus vidas.

Mariana Pajón, gloria colombiana del BMX en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, además de otras competencias, envió este viernes 28 de octubre un alentador mensaje a sus compatriotas para agradecerles por lo alcanzado hasta el momento:

“Por aquí quería mandarles este mensaje para agradecerles, gracias por unirnos, por darnos tantas alegrías, gracias por ponernos a todos a mandarles la mejor energía. Eso es lo que vamos a hacer este domingo”.

A su vez, se mostró ilusionada como una hincha más de la tricolor al decirles: “Estamos todos con ustedes, Colombia entera está unida”.

Hoy le mando este mensaje a esas guerreras que nos pusieron a soñar, celebrar y nos llenan de orgullo! Lo que hacieron ya cambió la historia del fútbol femenino y ese legado es más grande que cualquier 🏆. Salgan a disfrutar y a darlo todo. ¡Gracias campeonas 🇨🇴! @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/RlriR0gfSx — Mariana Pajon (@marianapajon) October 29, 2022

Con una vasta experiencia en lo que es momentos de tensión y definiciones por un título, Pajón les dejó un mensaje de aliento más: “Yo sé que pueden estar sintiendo presión o nervios, pero estoy segura de que están más felices que todo eso, que las ganas, el esfuerzo, todo vale la pena para estar donde están ahora”.

Aconsejándolas para que no olviden disfrutar el momento que están pasando, les hizo una invitación: “El domingo van a salir a gozarla, como nos han enseñado todos estos días en todos y cada uno de los partidos que han hecho”.

Reconoció también la madurez que han tenido no solo en el terreno de juego, también fuera, para declarar y lo preponderó así: “Felicitaciones por ese profesionalismo a tan corta edad, son grandes, muchas gracias. Ya estamos muy felices, orgullosos de todos ustedes, la van a sacar del estadio, las mejores energías”.

El combinado nacional está a tan solo un paso de hacer la gesta más importante del fútbol nacional. - Foto: Getty Images/Joern Pollex - FIFA/FIFA

Siendo ya sumamente extensa con sus palabras para las superpoderosas, escribió en el video publicado en sus redes sociales el siguiente mensaje: “¡Hoy les mando este mensaje a esas guerreras que nos pusieron a soñar, celebrar y nos llenan de orgullo! Lo que hicieron ya cambió la historia del fútbol femenino y ese legado es más grande que cualquier. Salgan a disfrutar y a darlo todo. ¡Gracias, campeonas! @FCFSeleccionCol”.

Por otra parte, los máximos referentes del fútbol colombiano en la historia se han montado al bus de la tricolor y han depositado toda su fe para que en su último duelo de esta cita orbital salga avante.

Uno de ellos ha sido el exdelantero Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien este viernes se desató en locura para alentar a la Selección, que está a 90 minutos de hacer más historia.

En un video publicado en redes sociales, se vio al Tino alentando a las jugadoras a rabiar con un cántico bastante particular. “Hay que alentar a la muerte, porque Colombia yo te quiero, no me importa lo que digan, hay que alentar la Selección”, cantó con euforia Asprilla, quien de paso le mandó un mensaje a Linda Caicedo, referente y figura del mundial.

“Linda, vas a ser la figura de ese torneo, serás balón de oro”, sentenció el exjugador que tuvo paso por la Selección Colombia y otros equipos.

Canal y hora para ver la final

Colombia vs. España

Final - Mundial Femenino Sub-17

Día: domingo 30 de octubre de 2022

Hora: 9:30 a. m. (hora de Colombia)

Canal: DirecTV Sports, Caracol y RCN.