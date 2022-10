“Nos agarramos a golpes”, inédito episodio de Aquivaldo Mosquera en su paso por México

Tres clubes mexicanos formaron parte de la exitosa carrera de Aquivaldo Mosquera mientras fue futbolista profesional: Pachuca (2005-2007, 2014-2016) en dos oportunidades, América (2009-2014) y Chiapas (2017). En todos tuvo un gran desempeño y sin ninguna duda dejó un legado entre los colombianos que han hecho carrera en Centroamérica.

Con los dos oncenos en los que primero estuvo marcaron su carrera en suelo manito, pues alcanzó doblete de títulos con cada uno de ellos, llegando en las Águilas a convertirse en 2013 como el capitán de dicha plantilla, y sentenciando así que su trayectoria era digna de respetar en uno de los equipos más grandes de la Liga MX.

Sin embargo, todo no parece haber sido ‘color de rosa’ para el excentral de la Selección Colombia, pues en las últimas horas un jugador que fue compañero suyo en el conjunto amarillo aseguró que con el cafetero vivió un episodio que terminó en agresiones físicas entre ellos.

Quien se refirió este miércoles a lo acontecido fue el diario Récord, que contó detalles de la situación con Ángel Reyna, ahora también exfutbolista que compartió con Mosquera: “El paso de Ángel Reyna por las Águilas es recordado por muchos americanistas por lo hecho en la cancha, pero también por las polémicas extracancha”.

Tras dicha introducción, el medio se refirió al mexicano como ‘Pleititos’. Allí, a su vez, contó lo que había ocurrido con el excentral de la Tricolor: “A más de una década de su salida del Nido, Pleititos reveló el problema que rompió su relación con su aquel entonces capitán Aquivaldo Mosquera”. Las razones que fueron entregadas fueron que “llegaron a las manos con tal de defender a uno de sus compañeros canteranos, Shaggy Martínez”.

En la conversación con el mencionado diario, este citó unas declaraciones que les había dado el polémico jugador mexicano: “Aquivaldo y yo ya nos agarramos a golpes en un entrenamiento. Fue el jueves antes del clásico y la primera madriza ese día fue de Rosinei con Beausejour”.

Relatando situaciones personales que había tenido mientras era uno de los menores del grupo en América, hizo referencia y comparó episodios en los que lo más experimentados intentaron mostrar quién mandaba: “Reanudaron el interescuadras y, en la siguiente jugada, Aquivaldo le pone un patadón al Shaggy. Él era un chavito y no podía decir nada. A mí me pasó siendo novato que en un entrenamiento Lipatín me rompió la nariz y Chepo de la Torre me dijo: ‘Tú no puedes decir nada’. Me acordé cuando a mí me lo hicieron y le grité en la cancha a Aquivaldo. Le dije que no se pasara de ya sabes qué”.

Aquivaldo Mosquera defendió la camiseta de América, Pachuca, entre otros en la Liga MX. - Foto: Getty Images

Anticipando en su historia lo que venía desde la respuesta anterior, en la siguiente sí contó cada uno de los detalles de la pelea entre él y el colombiano, al cual cuenta haberle golpeado el rostro: “Se puso a gritarme y le dije que le bajara a su desmadre. Total que se deja venir desde el otro lado encarrerado, yo creo que como me vio chaparrito pensó que me iba a abrir. Cuando va llegando a donde estoy se va quitando la playera y que le doy un madrazo en la quijada.

Finalmente, tras dar a conocer que a ras de campo en una práctica se cruzaron, relató en qué terminó el suceso para ambos del cual no se tenía conocimiento hasta el momento: “Me le fui encima a patadas hasta que nos separaron, incluso le gritaba: vamos al vestidor, allá le seguimos. Te puedo prometer que me metí al vestidor a esperarlo, pero él ya se había ido de Coapa”.