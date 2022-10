Carlos Antonio Vélez, con una “herida muy grande” si no clasifican históricos a las finales del FPC

Durante este fin de semana, en Colombia se vivirá la apasionante definición de los ocho clasificados a las finales del fútbol colombiano. De manera sorprendente para esta oportunidad, varios equipos llegan a la fecha decisiva con grandes chances y habrá duelos directos, además de definiciones en todas las plazas que sentenciarán la suerte de varios, entre los que se encuentran equipos históricos del balompié nacional.

Entre esas escuadras que llegan con saldo en rojo a la última jornada y están casi en la obligación de entrar por su historia, están Junior y Nacional; otros mejor ubicados, pero en una crisis bastante profunda luego de no poder ganar en ocho duelos durante sus últimos partidos, entra Millonarios; asimismo, América y Santa Fe, como instituciones de trayectoria, deben certificar el tiquete que los tiene restando una fecha dentro del selecto grupo.

Tratando de poner en contexto las complicaciones que pueden presentarse y las implicaciones que podría tener por fuera equipos de recorrido, este viernes, Carlos Antonio Vélez en su columna diaria de Palabras Mayores dijo: “Una final sin Millonarios, Nacional o Junior, genera una herida muy grande”, puntualizando sobre la caída económica que se daría de darse la eliminación anticipada de alguno de estos oncenos de manera anticipada.

A su vez, mostrando que no se vea afectado el “negocio” del fútbol, como él mismo lo denomina, añadió: “Yo espero que entren en mayor número de equipo grandes, que tienen legiones de hinchas y aportan a la economía del fútbol”.

Entre los mencionados con anterioridad, puntualizó sobre el cuadro que dirige Alberto Gamero, el cual venía hasta hace un par de fechas en un nivel sobresaliente y con los ahorros suficientes para clasificar de manera anticipada, pero que los fue gastando todos quedando con la obligación de ganar sí o sí en su partido ante Alianza Petrolera por la fecha final: “Cualquiera sea el resultado final, eliminados o no, Millonarios ha vuelto a cometer un montón de errores desde la incapacidad de su dirigencia”.

“Ahora es muy fácil cargarle las tintas al técnico, y muy seguramente sea el que pague, pues normalmente los técnicos son víctimas del mal manejo que se les da a las instituciones”, añadió.

Buscando culpables de la debacle que se ha visto en los azules, señaló a la primera línea en la estructura del equipo: “Millonarios, en esta temporada, al igual que en las anteriores, ha cometido una gran cantidad de pecados, y los desaciertos se multiplican en su dirigencia. Primero, y está claro, el equipo jugó brillantemente en gran parte del campeonato, pero siempre fue un equipo justo en nómina”.

Al finalizar su comentario, también sentenció parte de las razones que hicieron que a los embajadores cayeran en ese bache del cual no se han podido recuperar: “Un equipo como Millonarios debe tener una nómina no tan justa; no hay alternativas confiables; hay gran diferencia entre titulares y suplentes. Coincide el mal momento con las rotaciones que empezó a hacer Gamero, y no tiene plantel para manejar las cargas”.

Bajo este conocido panorama, al filo de la clasificación están Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pereira, que, con 29 puntos, la mejor opción es ganar. Aunque un empate los pone en el margen de los 30 puntos, estos no les servirán de nada si los que están arriba suman en sus encuentros.

Los últimos equipos con opciones de clasificar son Junior de Barranquilla, Unión Magdalena y La Equidad. Estas tres instituciones están obligadas a ganar en la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2022 para soñar con la clasificación, pero también dependen de los demás resultados.