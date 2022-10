Fabián Vargas y Liche Durán, agarrados en pleno programa por la Selección Colombia Femenina Sub-17

Ya consiguieron hacer historia, pero la Selección Colombia Femenina Sub-17 que disputa el Mundial de la categoría en la India aspira a certificar su brillante papel en la competencia llevándose el anhelado trofeo.

Fecha tras fecha, desde que iniciaron su participación, se ha visto cómo han ido ganando adeptos a lo largo del territorio nacional, tanto así que en su último compromiso se viralizaron varios videos en donde colegios, hospitales y público en general frenó su rutina diaria para enviar su apoyo en la definición por penales ante Nigeria.

Asimismo, en los programas deportivos del país se ha abierto un espacio especial para hablar y debatir sobre la gesta que las futbolistas están logrando lejos de su territorio de origen.

Una de esas cadenas que lo hizo a través del programa F360 fue ESPN, en donde un comentario de la periodista Liche Durán cambió el panorama de la conversación amena y de felicidad por el logro de la Tricolor, por un debate bastante airado entre ella y el exfutbolista Fabián Vargas.

“A mí no me cabe duda, hoy es más el fútbol femenino que el fútbol masculino, en nuestro país”, fue el primer argumento lanzado por la periodista.

De inmediato, al corte de esto salió el director del programa, Antonio Casale, que cuestionó diciendo: ¿pero qué necesidad de comparar? A su vez, Fabián Vargas agregó: “Sí, no entiendo…”.

Durán, bastante aferrada a su posición, añadió: “Sí, lo hago y tengo que hacerlo”, a lo que Vargas contestó de inmediato: “Pero, ¿qué tiene que ver el fútbol masculino con el fútbol femenino?”.

La comunicadora nuevamente respaldó sus argumentos así: “Porque hoy estamos en una final del mundo y tiene que ver”. Vargas, nuevamente sin entender y haciendo respetar su rol de exfutbolista, dijo: “¿Para resaltar a las mujeres, tienes que tirar abajo a los hombres?”.

Durán, sin medir palabra, volvió a atacar así: “Yo no estoy tirando a nadie abajo, que se sientan es diferente”, discusión que terminó con un “no me parece la comparación” por parte de Vargas y el desprestigio del argumento de su compañera por parte de Casale: “Algunos pensamos que la comparación no tiene lugar, otros que sí”.

📸 ¡Entrenamiento en Mumbai!



Practicamos pensando en la final del domingo 🆚 🇪🇸#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/KrrpZF7ar5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 28, 2022

Alejadas de lo que surge a su alrededor, las chicas superpoderosas, como se le conoce al combinado patrio en la categoría femenina, consiguieron su boleto a cuartos de final del certamen mundialista Sub-17 al ser primeras de su grupo, superando a España con la diferencia de gol.

Colombia perdió su primer partido ante el seleccionado europeo y después salió victoriosa ante México y China.

Ya en cuartos de final, el combinado patrio goleó con supremacía a Tanzania, tres goles a cero. A las colombianas les bastó el primer tiempo para solucionar el encuentro y conseguir el cupo a las semifinales del campeonato de selecciones femeninas.

Para clasificar a la final, supieron ganarle el pulso a Nigeria desde los 12 pasos tras el igual sin goles en el tiempo reglamentario. Cabe recordar que este seleccionado africano había derrotado en cuartos de final a Estados Unidos desde el punto penal.

Selección Colombia Femenina Sub-17. - Foto: Getty Images/Joern Pollex - FIFA/FIFA

Desde los 12 pasos, la Selección Colombia Sub-17 Femenina logró clasificar a la final de la Copa del Mundo. Esta es la primera vez que el combinado patrio, en sus distintas categorías, consigue un cupo al partido por el título mundial.

La definición desde el punto penal quedó 5-6 a favor de la Tricolor, dejando como figura a la arquera Luisa Agudelo, tras atajar el séptimo penalti de Nigeria.

Canal y hora para ver la final

Colombia vs. España

Final - Mundial Femenino Sub-17

Día: domingo 30 de octubre de 2022

Hora: 9:30 a. m. (hora de Colombia)

Canal: DirecTV Sports, Caracol y RCN.