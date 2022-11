Video | Van Gaal y el gesto para aplaudir con un periodista senegalés durante el Mundial de Qatar

Louis Van Gaal, uno de los directores técnicos más exitosos del mundo, pero también controvertido, dejó una escena memorable durante una conferencia de prensa en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Pese a tener innumerables roces con periodistas a lo largo de su carrera, este 24 de octubre tuvo un gesto con uno de ellos que los aficionados del balompié aplauden.

En conversación con los medios de comunicación un día antes del segundo partido de Países Bajos en el certamen, ante el combinado de Ecuador, un reportero senegalés confesó que no sabía qué preguntarle, no obstante, aprovechó el espacio para expresarle que era un fiel seguidor suyo. El entrenador neerlandés, visiblemente sorprendido, luego se encontró con él para abrazarlo.

Cuando le tocó el turno de preguntarle a Van Gaal acerca del juego que se avecina, Papa Mahmoud Gueye, como se llama el periodista dijo: “Soy un periodista joven, no tengo una pregunta. Solo quería decirle que soy un gran admirador suyo”.

Lo mejor, sin embargo, no fueron las declaraciones de Mahmoud, sino la reacción de Van Gall una vez escuchaba la traducción de lo dicho por el joven. Primero, se mostró sorprendido, y, luego, compartió una sonrisa con él.

“No suelo oír eso mucho, eres muy amable. Quiero darte un abrazo, así que ahora nos lo daremos”, respondió. Para los asistentes a la rueda de prensa fue imposible no reírse de la situación.

Una vez terminó el evento, como el hombre de palabra que es, el DT se acercó al joven reportero para darle un abrazo acompañado de algunas palmadas en la espalda y luego de intercambiar algunas palabras aprovechó para tomarse unas fotos con él.

Qué esperar ante Ecuador

Acerca del partido contra Ecuador, la primera selección en ganarle al anfitrión del Mundial en el partido inaugural, Louis Van Gaal comentó que será de mayor dificultad que Senegal, al que venció 2-0 en el primer compromiso, aunque solo lo superó en los últimos minutos: 84′ y 90+2.

“Ecuador es un adversario mejor organizado que Senegal, eso será más difícil. En la posesión de balón, tenemos que hacerlo mejor. No marcan muchos goles pero tampoco conceden. Es un equipo estable, físicamente fuerte”, expuso.

Van Gall también habló de sus dirigidos. Comentó que, si no quieren pasar un trago amargo, lo mejor es ser más eficientes con la entrega de balón por ejemplo, todavía más ante un equipo que es bueno en el uno contra uno.

“Ecuador tiene un equipo excelente. Lo vimos contra Qatar y en la clasificación. No tienen miedo a los duelos. Deberemos ser más precisos que contra Senegal”, agregó.

El técnico que en algún momento fue cuestionado por banquear a Falcao, cuando jugó en el Manchester United, se negó a responder si Memphis de Pay, delantero del Barcelona, será inicialista en el compromiso. Le pregunta de la prensa estuvo relacionada con una lesión de la que recién comienza a recuperarse.

“ Si revelo quién estará sobre el terreno de juego de inicio, ellos sabrán demasiado. Yo no sé si Enner Valencia va a jugar o no y eso hace una gran diferencia. No solamente en términos de calidad pero también de sistema. Memphis jugó media hora contra Senegal, la próxima etapa será cuarenta y cinco minutos. La lesión que tiene hace difícil de saber cuándo puede volver. Lo considero increíblemente importante, por eso actuamos así”, explicó.

Uno de los temas más polémicos del Mundial es la prohibición de la Fifa a los capitanes de equipo de utilizar la cintilla o el brazalete OneLove, de ahí que una de las preguntas fuera si se avecinan más protestas contras los anfitriones del torneo. “No”, comentó.