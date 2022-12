“Voy a comprar el Cúcuta Deportivo”: la promesa de un qatarí que deja atónito al fútbol colombiano

El fútbol es el deporte más popular en todo el mundo, con millones de adeptos que día a día vibran con las diferentes competencias que se desarrollan a lo largo del planeta. Actualmente, la Copa de Mundo de Qatar 2022 es el epicentro ideal para que se vean unidas las pasiones de unos y otros, llegando en ocasiones a sorprender con situaciones que pueden ser poco usuales, pero que permiten ver la incidencia de este deporte en la humanidad.

Si bien la Selección Colombia no fue a la cita en Medio Oriente, los colombianos no podían faltar y se les ha visto a varios ser protagonistas durante lo corrido del mes de la competencia en suelo mundialista. Allí han dejado verse con la camiseta de otras naciones dándoles su apoyo o también con la de la Tricolor, demostrando que no importa si su nación está o no en la disputa por el torneo, ellos visten con orgullo los colores que los representan.

Uno que históricamente va por el mundo con el amarillo, azul y rojo de la bandera nacional es ‘El Cole’, y desde hace un par de años a su figura se le ha adherido otro personaje con atuendo similar que también muestra su apoyo a Colombia, este ahora hace presencia en Qatar y se atrevió a llevar el amor por su club en el fútbol colombiano, Cúcuta Deportivo, a otro nivel. El fanático del cuadro ‘motilón’ hizo que un qatarí en medio de la Copa del Mundo ilusionara a los seguidores de esta escuadra en Colombia al decir: “Voy a comprar el Cúcuta Deportivo”.

Ayudando en su promesa que tenía más tintes de broma que de realidad, el colombiano enérgico dijo: “Ya tiene el billete, ya hasta vendió un pozo petrolero”, y terminó con: “Va a comprar el Cúcuta Deportivo”.

Para cerrar una escena que se ha hecho viral durante los últimos días en la plataformas Tik Tok y que está bajo el marco de la cita mundialista en Qatar, el cafetero le hizo repetir al qatarí: “No sea toche, espérelo, allá voy”, generando la conmoción de los visualizadores del video por la pronunciación de una palabra característica de Norte de Santander.

Soñando con esto, algunos hinchas del club nortesantandereano en los comentarios de la publicación reaccionaron diciendo: “veremos al Cúcuta Deportivo fichando a Cristiano Ronaldo”, mientras que otro se adhirió algo más a la realidad y dijo “ojalá fuera verdad, dejen de jugar con los sentimientos”.

Por el momento, nada de esto está cerca de la realidad o al menos se intuye en principio que se trate de un momento jocoso de la cita mundialista que se desarrolla por estos días y que se prolongará hasta el próximo 20 de diciembre iniciando este sábado por los primeros duelo de octavos de final.

Nos vemos este sábado 3 de diciembre en el Estadio General Santander a las 5:30 Cúcuta Deportivo Vs Estrellas de Colombia, será una fiesta para toda la familia.

¡Te esperamos! ⁦@Cucutaoficial⁩ ⁦@Macne10⁩ pic.twitter.com/P4LIUbDuP4 — Martin 'Torito' Arzuaga (@arzuagatoro24) November 30, 2022

Entretanto y conociendo información sobre el presente del Cúcuta Deportivo, este sábado en el estadio General Santander se llevará a cabo un duelo de exhibición con glorias del balompié colombiano y ex jugadores de la institución rojinegra, en donde destacan los nombres de Macnelly Torres, Freddy Guarín, Teófilo Gutiérrez, Juan Camilo Hernández, ‘Chicho’ Arango, entre otros. El duelo tendrá dos equipos que fue catalogado el versus entre Cúcuta Deportivo y Estrellas de Colombia, pactado para iniciar a la 5:30 p.m. (Hora de Colombia) buscando la llegada masiva de hinchas para seguir en la reconstrucción del club cucutano, el cual perdió hace un tiempo la categoría y se espera en 2023 pueda pelear por regresar a la primera división-