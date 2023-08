Waru: este es el “amuleto” que usaron jugadoras de la Selección Alemana, pero que no funcionó

La jugadora no solo creó a un bello Koala, sino que más tarde, este las acompañó en cada momento dentro del camerino y en el terreno de juego. Sirvió como amuleto de unión en el equipo, pero no fue suficiente para el paso a octavos de final.

Respecto al amargo momento que la obligó a alejarse de los estadios recordó: “El mayor obstáculo de mi carrera fue tener Covid 19 durante los últimos partidos de la Eurocopa. Quieres estar ahí, especialmente en las eliminatorias. Fue duro tener que afrontarlo. Tenía mucha energía que quería compartir con el equipo así que me senté y me puse a hacer crochet. Hice 23 corazones para cada jugadora. Esa fue muy contribución y me ayudó también mentalmente”, recordó tiempo después.