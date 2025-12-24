Deportes

Washington Aguerre se despide del Medellín ‘a lo paisa’: sus palabras causan revuelo en Colombia

Usando una expresión bastante antioqueña, el uruguayo dijo “hasta pronto”.

Redacción Deportes
25 de diciembre de 2025, 1:50 a. m.
Washington Aguerre no es más portero del Deportivo Independiente Medellín.
Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, Washington Aguerre se despidió del Deportivo Independiente Medellín. Duró tan solo un año, pero sus buenas actuaciones lo dejaron en un lugar especial para el hincha poderoso.

Ya el DIM había anunciado su salida en un comunicado oficial. Sin embargo, faltaba la despedida de Aguerre y llegó este miércoles por medio de sus redes sociales. De hecho, lo hizo ‘a lo paisa’, desatando todo tipo de reacciones.

“Querido Medallo mor”

Así arranca el adiós escrito de Aguerre al poderoso. Luego, todo tipo de agradecimientos a los integrantes del club e hinchas; además de hacer un balance de lo que fue su estancia en la capital antioqueña.

“Querido Medallo mor. Hoy me toca despedirme de un hermoso club Deportivo Independiente Medellín. Fue un año con muchas emociones, alegrías y tristezas, pero siempre con amor puro hacia ustedes. Di hasta lo que no tenía para lograr los objetivos y me voy con la frente en alto de haber dejado todo en cada partido, con aciertos y errores, pero siempre dejando todo”, arrancó escribiendo Aguerre.

Esa línea la cerró con un certero: “Cuerpo técnico, compañeros, utileros y toda esa hermosa gente que hace parte de una linda historia del club: gracias, simplemente gracias de corazón”.

Luego, la parte de los hinchas: “Me voy con profunda admiración a esta hermosa hinchada, la más leal y sin dudas la mejor hinchada del país, un amor inigualable que se siente en cada partido. Gracias por tanto cariño y sin dudas se ganaron un fanático más. Fuerte abrazo a todos, hasta pronto”.

Washington Aguerre: las polémicas, las finales que no fueron y las actuaciones destacadas

Parecía que el apertura 2025 iba a acabar en la esquiva séptima estrella para el Medellín, pero no fue así. Santa Fe le arrebató el trofeo en el Atanasio Girardot y Aguerre vio una difícil cara de la moneda: Rodallega le hizo el gol lesionado.

Y ya en diciembre de este 2025 apareció otra oportunidad de título, pero tampoco fue. La final de la Copa BetPlay, ante Atlético Nacional, también tenía a Aguerre en el arco y también se escapó.

La prensa de Uruguay afirma que solo faltan horas para que se anuncie el regreso de Washington Aguerre a Peñarol.

