William Amaral no es más el técnico de Atlético Nacional; la directiva tiene listo su reemplazo

William Amaral ya no es el técnico de Atlético Nacional | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Se fue con un rendimiento perfecto en casa (100 %), pero con un paupérrimo nivel en condición de visitante (33.3 %). Además, sin ganarle a los equipos representativos del país, en Liga. Buen viento, William. Gracias por intentarlo, aunque no tuviste la categoría para dirigirnos”, dijo en sus redes sociales.

El verde paisa sigue sacando técnicos de sus toldas

“Entiendo lo que es Nacional, pujante, entrador y ganador como el paisa. Me gustan los equipos propositivos, asociativos y que sean productivos. Quiero que sea intenso, con un buen juego y trato a la pelota”, resaltó.

“Se habían demorado mucho. Amaral no será más el DT de Atlético Nacional. La idea era aguantarlo hasta final de año, pero no daba para nada más. Afortunadamente, hace poco se llevaron al mejor prospecto que tiene la dirección técnica de Colombia… John Jairo Bodmer apunta a cosas grandes. Si no le da por la moda de atacar, sin defender. Está muy bien preparado y ha hecho el curso completo. ¡De menos a más! Hasta mundial tiene. Fue asistente de Costa Rica en el Mundial de Qatar”, resaltó el comentarista deportivo.