Xavi dio la cara y soltó primicia sobre su salida del Barcelona: la decisión está tomada

La goleada sufrida a manos del Real Madrid, por la final de la Supercopa de España (4-1), ha provocado una auténtica crisis deportiva en el Barcelona. El principal señalado es Xavi Hernández, quien no tuvo temor en decir lo que debe pasar para que no sea más el técnico del onceno azulgrana.

“Me fichan, vienen a Catar y me dicen que el club está muy mal y que el objetivo de la primera temporada es quedar cuartos, y quedamos segundos. Por eso puedo continuar. El año pasado el objetivo era ganar la Liga, y se gana Liga y Supercopa. Estamos por encima de las expectativas. Este año el objetivo es ganar títulos, se ha perdido uno y estuvimos muy mal, y ya pedí perdón a la afición por no estar a la altura”, relató.

Medios españoles dicen que Xavi estaría incluso dispuesto a no cobrar la indemnización de su despido. “En el momento en que me vayan a decir que soy un problema, ya me habré marchado. Nunca seré un problema para el club. Soy culé, estoy aquí para sumar y ayudar. El día que me digan que sienten que no sumo, me iré sin problemas a casa”, aseguró.