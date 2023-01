Xavi Hernández ve con buenos ojos un último refuerzo en el Barcelona; este sería el elegido

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, reiteró este martes que está contento con su plantilla, pero admitió estar abierto a una eventual incorporación, especialmente tras la salida de Héctor Bellerín.

“Estamos en una situación que dependemos mucho del fair play financiero. Quizá se produzca la salida de Héctor Bellerín, que nos ha pedido salir para jugar más, lo que entiendo perfectamente”, dijo Xavi en rueda de prensa.

Según la prensa española, el lateral, que apenas ha contado para Xavi, estaría a punto de fichar por el Sporting de Lisboa.

“Ahora con la retirada de Gerard (Piqué), la salida de Memphis y la posible salida de Héctor Bellerín, pues creo que un refuerzo nos iría muy bien”, afirmó Xavi en el último día de mercado, que finaliza a medianoche (hora española).

“Veremos lo que se puede hacer, pero estamos abiertos a una incorporación”, añadió el técnico azulgrana en la rueda previa al partido de Liga contra el Betis del miércoles.

Xavi no quiso, no obstante, hablar de nombres y al ser preguntado por la eventual llegada del marroquí Sofyan Amrabat, evitó responder con claridad.

Sofyan Amrabat en el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Marruecos. - Foto: REUTERS

“De nombres que no son del equipo, no te puedo hablar, pero me parece un buen futbolista”, dijo Xavi. El técnico azulgrana insistió en que ve “bien a la plantilla incluso con estas tres bajas”.

“Lo lógico era que no necesitáramos a nadie, pero ahora con la marcha de Héctor, quizá sí, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos, la veo muy compensada”, añadió Xavi Hernández.

El técnico azulgrana sólo pidió que “lo que venga, que refuerce de verdad, que no fichemos por fichar deprisa y corriendo. Si hay una buena alternativa pues perfecto, pero si no estamos bien”.

“Como no necesitamos nada, si hay alguna oportunidad, para adelante, pero si no, estamos bien”, añadió.

Xavi Hernández regresó al Barcelona en condición de entrenador en noviembre de 2021. - Foto: REUTERS

Barcelona vs. Real Madrid

El remate de la temporada en España traerá consigo tres enfrentamientos entre el Barcelona y el Real Madrid. Uno de ellos será el restante de la liga española y los otros dos llegaron inesperadamente por cuenta del sorteo de las semifinales en la Copa del Rey.

Los culés avanzaron eliminando por 1-0 a la Real Sociedad en el Camp Nou, mientras que el conjunto merengue pasó algo más de trabajo para dejar en el camino al Atlético de Madrid, en un clásico intenso por los ataques contra Vinicius y las decisiones arbitrales que armaron polémica hasta el último minuto de la prórroga.

Real Madrid perdió la final de la Supercopa de España ante Barcelona el el pasado 15 de enero. - Foto: REUTERS

El primer Real Madrid vs. Barcelona se jugará el jueves 2 de marzo en el Santiago Bernabéu a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). Después tendrán que esperar casi un mes para conocer el ganador, pues el juego de vuelta quedó programado para el miércoles 5 de abril, también a las 3:00 p. m (hora de Colombia). Ambos partidos tendrán transmisión de Directv Sports para toda Latinoamérica.

En el medio de estos dos clásicos habrá otro más por la liga local, el 19 de marzo en la casa de los azulgranas, lo que implica que serán 3 enfrentamientos de gran importancia por los títulos en poco más de un mes.

Con información de la AFP.