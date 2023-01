Más problemas para Dani Alves: su esposa tomó radical decisión y puso abogados

Dani Alves va por su segunda semana en prisión preventiva tras haberse confirmado su captura por un supuesto abuso sexual, denuncia que hizo una mujer de 23 años. Los hechos habrían ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

El futbolista brasileño fue citado a rendir declaratoria tras la denuncia interpuesta el 2 de enero, por eso el viernes 20 de enero se presentó en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de la capital de Cataluña, donde se confirmó su detención y fue dirigido a la cárcel de Brians 1, de donde fue trasladado el martes pasado al módulo 13 de la prisión Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

El mismo día de su traslado se conoció la nueva jugada en la búsqueda de sacarlo de prisión y limpiar su nombre. La defensa del futbolista de 39 años de edad cuenta con el abogado Cristóbal Martell, mismo que Lionel Messi contrató en su caso por fraude fiscal.

Su último equipo fue Pumas de México, el cual le rescindió el contrato. - Foto: REUTERS/Henry Romero

Después de varios días analizando el caso de su defendido, el abogado presentó el recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Después de la reunión con Alves, el viernes 27 de enero, el letrado atendió a algunos medios de comunicación y dio información sobre el caso.

Según Martell, en declaraciones recogidas por el programa Hablando Claro de TVE, la indecisión de Alves en sus declaraciones se dio porque “estaba en shock”. En uno de sus discursos, el futbolista aseguró que no conocía a la joven porque su intención era tratar “de ocultar la infidelidad a su mujer”, la modelo Joana Sanz, que el jueves pasado (26 de enero) borró de sus redes sociales todas las sus fotos con Alves.

Borrar las fotos de sus redes sociales solo fue el inicio, pues este martes 31 de enero se conoció que la también empresaria española habría decidido pedirle el divorcio al futbolista. Los primeros días hubo un apoyo total por parte de Joana, pero después hubo rumores sobre problemas en la relación.

“Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, fue su primer mensaje en defensa de Dani Alves.

Dani Alves y Joana Sanz se conocieron en el 2016 a través de un amigo en común - Foto: Getty Images

Con el pasar de los días ese discurso cambió al punto de no querer seguir con él y hasta estar del lado de la supuesta víctima de abuso sexual. Según El Programa de Ana Rosa, Joana Sanz inició un proceso legal con sus abogados para divorciarse del mundialista brasileño.

“Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un ‘vis a vis’ (verlo personalmente) y él dijo que no quería”, expresó la periodista Leticia Requejo en ese programa español.

De momento, al estar concentrado en salir de la cárcel, “la abogada de Alves no ha dado una” sobre la solicitud de divorcio, un nuevo problema legal que se le avecina al futbolista, que quedó sin equipo porque Pumas le rescindió el contrato tras la polémica.

Pero el tema no termina ahí, ya que Telecinco detalló que “Joana Sanz no duda en ningún momento del relato de la víctima”, información que en ningún momento ha sido pública por la modelo española.

Joana Sanz ha sido atacada en redes sociales. - Foto: Getty Images/Samir Hussein/WireImage

Este lunes, fue presentado el recurso en el que Cristobal Martell, designado por la familia de Alves, busca la excarcelación basado en el argumento de su pasado como jugador del Barcelona y la alternativa de quitarle el pasaporte, poner una orden de alejamiento e incluso portar una pulsera electrónica que le impida salir de España mientras continúa la investigación.