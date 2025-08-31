Yerry Mina sufrió insólita situación en Italia: hasta risas provocó

Napoli venció por la mínima diferencia al Cagliari por la segunda jornada de la Serie A. El defensa central colombiano Yerry Mina fue titular en el equipo que salió derrotado.

El nacido en Guachené, en una disputa con un rival, protagonizó una insólita situación que provocó risas. Mientras luchaba una pelota, un adversario lo sujetó de la pantaloneta y se la bajó.

“Desnudaron” a Yerry Mina en el partido Napoli 1-0 Cagliari. Viene a la Selección. pic.twitter.com/DHagYbu9Co — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 31, 2025

Por esta razón, la zona trasera del exjugador del FC Barcelona de España y del Everton de Inglaterra quedó expuesta, lo cual generó todo tipo de comentarios y que se alcanzó a viralizar.

El triunfo de Napoli y más de la Serie A

El mediocampista camerunés Frank Anguissa fue el héroe de la velada en el estadio Diego Maradona, con ese gol liberador en el 90+5. Antes de ello, Napoli se había topado una y otra vez contra un muro y con un sobresaliente partido del guardameta Elia Aprile, que fue una pesadilla para Scott McTominay (45, 90+3) y Leonardo Spinazzola (60).

“Ha sido un partido muy difícil, contra un equipo que se ha defendido muy bien, pero no nos hemos rendido nunca y podemos estar contentos con lo que hemos conseguido”, declaró Anguissa a la plataforma DAZN.

“Lo más importante esta noche ha sido que hemos ganado, que hemos jugado como un equipo y por ese camino debemos seguir”, sentenció.

Con 6 puntos, igual que el Nápoles, pero con una ligera diferencia de goles, están el Cremonese (2º), que el viernes venció 3-2 al Sassuolo, y la Roma, que el sábado se impuso por la mínima (1-0) en el campo del recién ascendido Pisa, con un solitario tanto del argentino Matías Soulé en el 55.

“Siento que aquí confían en mí y me siento cada día mejor. Siento además que puedo dar todavía más”, señaló Soulé después del partido, destacando la buena sintonía que tiene en el equipo con su compatriota Paulo Dybala.

VINCIAMO ANCHE A PISA! 💛❤️



Decide il gol di Soulé nel secondo tempo ⚽️#PisaRoma pic.twitter.com/yhbQapgzOM — AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2025

“Siempre estoy con él, así que la conexión funciona también fuera de la cancha. Cuando estamos juntos en el campo, es un plus”, estimó. El propio Soulé marcó un segundo tanto en el partido, en el 60, pero fue anulado tras revisarse en el VAR.

No pudo seguir el ritmo el Como de Cesc Fàbregas, un proyecto ambicioso por sus refuerzos en el mercado y que había arrancado derrotando a la Lazio. Esta vez el equipo lombardo cayó 1-0 en el terreno del Bolonia, que se repuso así del revés de la primera jornada, con un tanto de Riccardo Orsolini en el 59.