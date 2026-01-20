Ciclismo

Se definió la primera carrera de Nairo Quintana en 2026: confirman la fecha de su debut

El corredor boyacense calienta motores para una nueva temporada defendiendo los colores del Movistar Team.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 2:08 p. m.
Nairo Quintana, ciclista colombiano
Nairo Quintana, ciclista colombiano Foto: AFP

Nairo Quintana está de regreso en el ciclismo profesional y haría su debut con el Movistar Team esta misma semana en la Clàssica Comunitat Valenciana 2026.

Aunque todavía falta el anuncio por parte de la escuadra telefónica, en el lanzamiento oficial de la carrera confirmaron que Nairo es uno de los ciclistas esperados.

La Clàssica Comunitat Valenciana consta de una sola etapa con 199.5 kilómetros de recorrido entre La Nucía y Valencia. Al escalador colombiano le pueden venir bien los dos puertos de montaña categorizados que hay durante el recorrido: el Coll de Rates (2° categoría) y el Alto de Beniarrés (3° categoría).

Nairo afronta una temporada especial junto a los rumores de su retiro, aunque la decisión todavía está en análisis por parte suya y de su entorno.

“Estoy mirando si compito después de 2026. Todavía no hemos tomado una decisión y más adelante anunciaremos lo que va a pasar”, señaló hace unos días en declaraciones para ESPN Ciclismo.

¿Temporada sin grandes vueltas?

Movistar Team le renovó el contrato por un año más, aun cuando la prensa española advirtió que era el momento de separarse.

Pero Nairo Quintana es resiliente y quiere tomar revancha de lo que sucedió a finales del año pasado, cuando tuvo que bajarse de la Vuelta a España por una lesión en Burgos.

Esta temporada no está clara su participación en las grandes vueltas, pues Movistar hizo esfuerzos importantes en el mercado de fichajes y dejaría a Nairo por fuera de la nómina para el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

A pesar de esa supuesta decisión que ya estaría tomada por los directivos, Nairo quiere demostrar que tiene ‘gasolina en el tanque’ y que puede aportar desde un rol secundario.

“El inicio será en España, luego viajaré a Emiratos Árabes y más adelante correré en Italia, entre otras competencias. Estamos entrenando bien y preparándonos de la mejor manera para lo que viene”, contó Nairo.

El boyacense apunta a La Vuelta como su principal objetivo. “Es la carrera más importante para el equipo y se necesita llegar con los hombres más fuertes. Yo estaré trabajando para ganarme ese lugar”, declaró.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 18: Nairo Quintana attends during the presentation of the Movistar Team 2025 at the Edificio Telefonica on December 18, 2024, Madrid, Spain. (Photo By Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images)
Nairo Quintana renovó por un año con el Movistar Team. Foto: Europa Press via Getty Images

Así será la Clàssica Comunitat Valenciana 2026

Por lo pronto le queda empezar con pie derecho en la Clàssica Comunitat Valenciana 2026, que marcará el inicio de temporada para varios ciclistas de renombre.

En total son seis equipos World Tour los que harán presencia en territorio español: Movistar Team, Lidl-Trek, Astana, Bahrain Victorious, Soudal Quickstep y Jayco AlUla.

La mayoría de equipos son de la segunda división del ciclismo mundial, llamada UCI ProTeam. En la lista están escuadras reconocidas como Cofidis, TotalEnergies, Kern Pharma, Burgos y Caja Rural, entre otros.

