Alavés vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 38 de la Liga se jugará el próximo sábado 23 de mayo a las 14:00 horas.
Así llegan Alavés y Rayo Vallecano
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés derrotó por 1 a 0 a Real Oviedo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 6 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 5.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el décimo tercer puesto con 43 puntos (11 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que el visitante llegó a 47 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (11 PG - 14 PE - 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|94
|37
|31
|1
|5
|61
|2
|Real Madrid
|83
|37
|26
|5
|6
|40
|3
|Villarreal
|69
|37
|21
|6
|10
|22
|8
|Rayo Vallecano
|47
|37
|11
|14
|12
|-4
|13
|Alavés
|43
|37
|11
|10
|16
|-11
Horario Alavés y Rayo Vallecano, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas