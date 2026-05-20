Alavés vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 38 de la Liga se jugará el próximo sábado 23 de mayo a las 14:00 horas.

Así llegan Alavés y Rayo Vallecano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés derrotó por 1 a 0 a Real Oviedo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 5.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 43 puntos (11 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que el visitante llegó a 47 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (11 PG - 14 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 8 Rayo Vallecano 47 37 11 14 12 -4 13 Alavés 43 37 11 10 16 -11

Horario Alavés y Rayo Vallecano, según país