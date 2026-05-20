Independiente Medellín vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C de la Copa Colombia

Independiente Medellín recibirá a Cúcuta, en el marco de la fecha 4 del grupo C de la Copa Colombia, el próximo sábado 23 de mayo, en el estadio Atanasio Girardot.

Así llegan Independiente Medellín y Cúcuta

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

Independiente Medellín sacó un empate por 1 en su visita a Orsomarso.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Copa Colombia

Cúcuta obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Leones FC..

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de octubre, en Cuartos de final del torneo Colombia - Copa Betplay 2023, y el marcador favoreció a Cúcuta con un marcador de 1-2.

Horario Independiente Medellín y Cúcuta, según país