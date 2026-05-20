Valencia vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

Por la fecha 38 de la Liga, Barcelona y Valencia se enfrentan el sábado 23 de mayo desde las 14:00 horas, en el estadio Mestalla.
Así llegan Valencia y Barcelona
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia viene de ganar en su encuentro anterior a Real Sociedad con un marcador de 4-3. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona venció 3-1 a Betis en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 3 en su portería.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona sacó un triunfo, con un marcador 6 a 0.
El anfitrión está en el noveno puesto con 46 puntos (12 PG - 10 PE - 15 PP), mientras que la visita acumula 94 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (31 PG - 1 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|94
|37
|31
|1
|5
|61
|2
|Real Madrid
|83
|37
|26
|5
|6
|40
|3
|Villarreal
|69
|37
|21
|6
|10
|22
|4
|Atlético de Madrid
|69
|37
|21
|6
|10
|22
|9
|Valencia
|46
|37
|12
|10
|15
|-11
Horario Valencia y Barcelona, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas