Fútbol - España - Primera División

Mallorca vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Mallorca vs Real Oviedo. El duelo, a disputarse en el estadio Mallorca Son Moix el sábado 23 de mayo, comenzará a las 14:00 horas.

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20 de mayo de 2026 a las 9:36 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Mallorca recibe el próximo sábado 23 de mayo a Real Oviedo por la fecha 38 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca cayó 0 a 2 ante Levante en el Ciutat de València. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega a este encuentro con una derrota ante Alavés por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 1 gol y recibieron 8.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (6 PG - 11 PE - 20 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona9437311561
2Real Madrid8337265640
3Villarreal69372161022
19Mallorca393710918-13
20Real Oviedo293761120-31

Horario Mallorca y Real Oviedo, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas