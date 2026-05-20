Millonarios vs Boyacá Chicó: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo B de la Copa Colombia

El duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo B de la Copa Colombia se jugará el próximo sábado 23 de mayo a las 15:00 horas.

Así llegan Millonarios y Boyacá Chicó

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Colombia

Millonarios derrotó por 3 a 2 a Patriotas FC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Boyacá Chicó en partidos de la Copa Colombia

Boyacá Chicó llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a Atlético FC.

El historial del torneo favorece al equipo local. En los últimos 4 enfrentamientos entre sí, siempre ganó. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de agosto, en Octavos de Final del torneo Colombia - Copa Águila 2018, y Millonarios resultó vencedor por 0 a 2.

Horario Millonarios y Boyacá Chicó, según país