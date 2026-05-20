Real Madrid vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

El duelo entre Real Madrid y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 38 se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 14:00 horas, el sábado 23 de mayo.

Así llegan Real Madrid y Athletic Bilbao

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 1-0 a Sevilla en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Athletic Bilbao igualó 1-1 el juego frente a Celta. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Real Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 83 puntos (26 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 45 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (13 PG - 6 PE - 18 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 4 Atlético de Madrid 69 37 21 6 10 22 12 Athletic Bilbao 45 37 13 6 18 -13

Horario Real Madrid y Athletic Bilbao, según país