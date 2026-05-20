Getafe vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Liga

El cotejo entre Getafe y Osasuna, por la fecha 38 de la Liga, se jugará el próximo sábado 23 de mayo, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Osasuna

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Elche por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de caer derrotado 1 a 2 ante Espanyol. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Osasuna quien ganó 2 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 48 puntos (14 PG - 6 PE - 17 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (11 PG - 9 PE - 17 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 94 37 31 1 5 61 2 Real Madrid 83 37 26 5 6 40 3 Villarreal 69 37 21 6 10 22 7 Getafe 48 37 14 6 17 -7 15 Osasuna 42 37 11 9 17 -5

Horario Getafe y Osasuna, según país