Alavés vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga se jugará el próximo lunes 20 de octubre a las 14:00 horas.

Así llegan Alavés y Valencia

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Girona.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés derrotó por 3 a 1 a Elche en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de caer en su estadio ante Girona por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 12 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Alavés resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 4 PP).

Valencia vivirá el derbi de la Comunitat ante Villarreal en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Mestalla, el 25 de octubre, a partir de las 14:00 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 10 Alavés 11 8 3 2 3 1 15 Valencia 8 8 2 2 4 -4

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 10: vs Rayo Vallecano: 26 de octubre - 15:00 horas

Fecha 11: vs Espanyol: 2 de noviembre - 10:15 horas

Fecha 12: vs Girona: 8 de noviembre - 08:00 horas

Fecha 13: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 14:00 horas

Fecha 11: vs Real Madrid: 1 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Betis: 9 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Valencia, según país