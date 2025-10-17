Fútbol - España - Primera División
Alavés vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga
Te contamos la previa del duelo Alavés vs Valencia, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo lunes 20 de octubre a las 14:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga se jugará el próximo lunes 20 de octubre a las 14:00 horas.
Así llegan Alavés y Valencia
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Girona.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés derrotó por 3 a 1 a Elche en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 5 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
Valencia viene de caer en su estadio ante Girona por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 12 tantos.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Alavés resultó vencedor por 1 a 0.
El local está en el décimo puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 4 PP).
Valencia vivirá el derbi de la Comunitat ante Villarreal en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Mestalla, el 25 de octubre, a partir de las 14:00 horas.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|21
|8
|7
|0
|1
|10
|2
|Barcelona
|19
|8
|6
|1
|1
|13
|3
|Villarreal
|16
|8
|5
|1
|2
|6
|10
|Alavés
|11
|8
|3
|2
|3
|1
|15
|Valencia
|8
|8
|2
|2
|4
|-4
Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 10: vs Rayo Vallecano: 26 de octubre - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Espanyol: 2 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 12: vs Girona: 8 de noviembre - 08:00 horas
- Fecha 13: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 11: vs Real Madrid: 1 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Betis: 9 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 13: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Valencia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas