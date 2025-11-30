Suscribirse

Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Arsenal y Brentford se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Tony Harrington. El duelo se jugará el miércoles 3 de diciembre desde las 14:30 horas.

30 de noviembre de 2025, 12:41 p. m.
El juego entre Arsenal y Brentford se disputará el próximo miércoles 3 de diciembre por la fecha 14 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Brentford

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Chelsea. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 9 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Brentford derrotó 3-1 a Burnley. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 8 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está puntero y alcanzó 29 puntos (9 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (6 PG - 1 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Tony Harrington.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Manchester City251381415
3Chelsea231272312
4Sunderland22136434
8Brentford19136161

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Everton: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 15:00 horas

Horario Arsenal y Brentford, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

