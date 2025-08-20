Arsenal vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Leeds United se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Leeds United

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Manchester United.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Leeds United derrotó 1-0 a Everton.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 5 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Arsenal lo ganó por 4 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (1 PG).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 6 Arsenal 3 1 1 0 0 1 7 Leeds United 3 1 1 0 0 1

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Liverpool: 31 de agosto - 10:30 horas

Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 7: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Newcastle United: 30 de agosto - 11:30 horas

Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Leeds United, según país