Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Arsenal y Leeds United se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto desde las 11:30 horas.

DataFactory .

20 de agosto de 2025, 1:25 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Arsenal y Leeds United se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Leeds United

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Manchester United.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Leeds United derrotó 1-0 a Everton.

Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 5 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Arsenal lo ganó por 4 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (1 PG).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
6Arsenal311001
7Leeds United311001

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Liverpool: 31 de agosto - 10:30 horas
  • Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 7: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Newcastle United: 30 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Leeds United, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horóscopo de Mhoni Vidente para el miércoles 20 de agosto: la astróloga reveló consejos para evitar obstáculos

2. Maduro activa a los milicianos para defender a Venezuela de EE. UU.: un brazo político armado que “responde a lineamientos políticos”

3. Fernando Hakim, neurocirujano de Miguel Uribe, volverá a ser abuelo, así recibió la sorpresa de una de sus hijas

4. Alfredo Saade arremete contra Armando Benedetti y Laura Sarabia tras conocer decisión de la Procuraduría en su contra

5. Julio Borges sobre las presiones de Estados Unidos contra Venezuela: “El régimen de Maduro está absolutamente asustado”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.