Fútbol - Inglaterra - Premier League
Arsenal vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
Arsenal y Leeds United se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará el sábado 23 de agosto desde las 11:30 horas.
El juego entre Arsenal y Leeds United se disputará el próximo sábado 23 de agosto por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Leeds United
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante Manchester United.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
En la jornada anterior, Leeds United derrotó 1-0 a Everton.
Con una gran diferencia, el conjunto local fue superior ante la visita con un registro de 5 victorias durante los últimos partidos entre sí el torneo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Arsenal lo ganó por 4 a 1.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (1 PG).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|6
|Arsenal
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|7
|Leeds United
|3
|1
|1
|0
|0
|1
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Liverpool: 31 de agosto - 10:30 horas
- Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 06:30 horas
- Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 7: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Newcastle United: 30 de agosto - 11:30 horas
- Fecha 4: vs Fulham: 13 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 5: vs Wolverhampton: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Leeds United, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas